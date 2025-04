TS Nguyễn Văn Đính: Cân nhắc các dòng vốn chảy vào bất động sản đúng mục đích, tránh tình trạng đầu cơ, mua đất mà không xây nhà, mua chờ để đó

Tại Diễn đàn “Cơ chế đặc thù và dòng vốn cho thị trường bất động sản” do Đài Hà Nội tổ chức diễn ra vào sáng ngày 9/4/2025, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đánh giá, Nghị quyết 170 và 171 đã giải quyết khá nhiều vấn đề nhưng chỉ một nhóm, một góc chứ chưa phải tất cả. Do vậy cần phải có thêm các cơ chế đặc thù tiếp theo để giải quyết vấn đề, như giải phóng mặt bằng cũng là một trong những điểm then chốt của các dự án đang bị vướng mắc.

Tại Hà Nội, đơn cử ở khu Trung Văn, xung quanh là những cao ốc rất đẹp nhưng dưới đó có chỗ vẫn quây tôn làm dự án nó nhếch nhác. Nguyên nhân là doanh nghiệp vẫn còn đang phải đi thỏa thuận với từng hộ dân. Câu chuyện lại vẫn ách tắc mười mấy năm rồi. Rất mong Chính phủ, Quốc hội lại có cơ chế đặc thù tiếp theo để giải quyết các vấn đề.

Thống kê sơ bộ, trong khoảng 1.000 dự án bị ách tắc, đâu đó nguồn tiền bị chôn vào đó là trên 30 tỷ đô. Nếu các dự án này được giải phóng thì sẽ tạo động lực kinh tế cực kỳ mạnh. Khi giải quyết hai nghị quyết này, tâm lý doanh nghiệp sẽ được tháo gỡ, tạo ra niềm tin và tăng thêm nguồn cung.

Để nhận biết nguồn vốn vào thị trường cái nào cần thiết, cái nào không, phải xác định dựa trên nhu cầu. Có nhiều loại cầu: cầu nhà ở, các sản phẩm kinh doanh, cầu về đầu tư. Đầu tư để đón đợi các cơ hội ở thì tương lai ở những đô thị phát triển. Tuy nhiên còn loại cầu nữa là cầu để đầu cơ.

Các loại đầu cơ thường không có nhu cầu đầu tư trực tiếp vào bất động sản mà họ mong đợi sinh lời. Cung hiện nay đang phát triển để bám sát cầu nhưng nhiều cái nó chưa đi theo cầu. Có những khu vực không đáp ứng chút nào về cầu nên được xây xong thì bỏ hoang. Do nhà phát triển dự án không quan sát một cách bao quát.

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam trả lời.

"Nếu chúng ta dễ dãi quá cho dòng vốn chảy vào đầu cơ, như mua đất mà không xây nhà, hay mua chờ để đó thì nó không phát huy giá trị mục đích của nguồn vốn, gây khó khăn tiếp cận vốn cho người dân, không tạo động lực cho giới trẻ. Người ta không mua được nhà, ngại lấy vợ và lập gia đình", ông Đính nói.

Rút từ bài học của Trung Quốc và Nhật bản, giới trẻ không lập gia đình gây ra hệ lụy rất lớn cho xã hội. Bởi vậy, TS Nguyễn Văn Đính cho rằng, cần cân nhắc các dòng vốn cần thiết nhưng phải đi đúng mục đích để đạt hiệu quả cao nhất.