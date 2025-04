Đại diện Mercedes-Benz Việt Nam: 'Ca sĩ Duy Mạnh đã nhận đủ tiền do công ty bảo hiểm bồi thường nên hết quyền đòi bồi thường tiếp'

Vụ việc chiếc Mercedes-Benz S 450 L của ca sĩ Duy Mạnh bị cháy tiếp tục có tình tiết mới. Sau khi nam ca sĩ tỏ ra không đồng tình với lời giải thích ban đầu, phía Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) tiếp tục lên tiếng về vụ việc đang khiến mạng xã hội sôi sục những ngày qua.

Chiếc Mercedes-Benz S 450 L sau cháy và được niêm phong. Ảnh: Duy Mạnh

Cụ thể, phía MBV cho biết, kết quả kiểm tra của Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an xác định nguyên nhân cháy “là do trên đường dây điện lắp đặt phía sau động cơ đã xảy ra sự cố chạm chập điện (ngắn mạch)”. Kết luận giám định này không chỉ rõ nguyên nhân gốc rễ của sự cố chập mạch và sự cố cháy, đồng thời không có đánh giá hoặc kết luận nào cho rằng vụ cháy bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật của xe.

Khoang máy của xe sau khi dập lửa. Ảnh: Duy Mạnh

Trong khi đó, nguyên nhân xe cháy do loài gặm nhấm được Mercedes-Benz Việt Nam giải thích rõ như sau: “Vụ cháy xảy ra là do dây điện trong khoang động cơ bị quá nhiệt, nguyên nhân đến từ việc loài gặm nhấm cắn hỏng một phần dây điện. Hư hỏng này làm giảm tiết diện của dây điện, dẫn đến tăng điện trở ở các dây điện này, tạo ra hiện tượng quá nhiệt của dây điện và gây ra cháy, chập điện. Tóm lại, sự cố cháy là do dây điện trong khoang động cơ bị quá nhiệt, do loài gặm nhấm đã gây hư hỏng trước đó”. Và một lần nữa, hãng xe đến từ Đức khẳng định sự cố chiếc S 450 L của ca sĩ Duy Mạnh cháy không phải lỗi kỹ thuật hay khiếm khuyết nào từ sản phẩm.

Chưa dừng lại ở đó, hãng cũng cho biết sau khi có được kết quả giám định, phía công ty bảo hiểm cũng đưa ra đánh giá độc lập của mình. Kết quả, công ty bảo hiểm đồng ý với nguyên nhân của MBV đưa ra - do yếu tố bên ngoài (có sự xâm nhập của loài gặm nhấm làm hư hỏng dây điện trong khoang động cơ).

Theo Mercedes, phía bảo hiểm cũng đồng ý với kết quả của hãng đưa ra. Ảnh: Duy Mạnh

Dựa trên kết quả đó, công ty bảo hiểm đã chi trả khoản tiền 2,9 tỷ đồng, ngang giá bán của mẫu xe tương đương trên thị trường xe cũ. Phía MBV cũng cho biết thêm, ở thời điểm đó chủ nhân bản hit “Kiếp đỏ đen” đã đồng ý với phương án giải quyết và nhận đầy đủ khoản tiền vào tháng 8/2023.

Theo Mercedes-Benz, do đã nhận đầy đủ tiền bồi thường nên quyền sở hữu xe và quyền yêu cầu bồi thường đã được chuyển từ Duy Mạnh sang công ty bảo hiểm. Do đó, nam nghệ sĩ không còn quyền tiếp tục yêu cầu bồi thường từ hãng.

Theo Mercedes-Benz, Duy Mạnh đã hết quyền đòi bồi thường. Ảnh: Duy Mạnh

Trên thực tế, ca sĩ Duy Mạnh đã không dưới 1 lần kiện hãng về vụ việc này. Theo MBV cho biết, nam ca sĩ gốc Hải Phòng đã khởi kiện bên bán tại Tòa án Nhân dân Quận 7 vào tháng 3/2024 nhưng sau đó lại rút đơn kiện. Đến tháng 3/2025, nam nghệ sĩ tiếp tục khởi kiện MBV tại Tòa án Nhân dân Quận Gò Vấp. Phiên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự này dự kiến diễn ra vào tháng 5/2025.

Trước đó, mạng xã hội bất bất ngờ khi nghệ sĩ Duy Mạnh lật lại câu chuyện chiếc Mercedes-Benz S 450 L của mình bỗng dưng bốc cháy và tuyên bố đã khởi kiện bên bán. Theo nam ca sĩ tại phiên xét xử đầu tiên, đại diện của hãng đã có phát ngôn “Con chuột chịu trách nhiệm hình sự” khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang. Ngay sau đó, phía Mercedes-Benz Việt Nam đã phủ nhận thông tin này.