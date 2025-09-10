Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TS Phan Đức Hiếu: EVN nên thông báo ngay khi tiền điện đột biến, không nên đợi đến cuối tháng

10-09-2025 - 15:55 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chuyên gia cho rằng EVN nên chủ động trở thành đơn vị cung cấp thông tin về điện cho khách hàng.

TS Phan Đức Hiếu: EVN nên thông báo ngay khi tiền điện đột biến, không nên đợi đến cuối tháng- Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 10/9, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Toạ đàm "Phát triển bền vững ngành điện – Những vấn đề đặt ra".

Chia sẻ tại tọa đàm Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội cho biết EVN đang rơi vào một trong những thời điểm rất khó khăn vì phải cân bằng rất nhiều mục tiêu: Vừa duy trì sản xuất, duy trì nguồn điện, bảo đảm hiệu quả kinh doanh, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tác động của nguồn điện đến hoạt động kinh tế - xã hội của người dân.

Tuy nhiên, liên quan đến những phản ánh về dịch vụ điện, hóa đơn tiền điện tăng đột biến vừa qua, ông Hiếu cho rằng EVN có thể cải thiện. Ví dụ với những gia đình sử dụng nhiều điện, trong 1-2 ngày tiêu thụ điện đột biến, EVN có thể ngay lập tức gửi cảnh báo đến gia đình đó, không nên đợi đến cuối tháng.

"Thậm chí cử nhân viên xuống hỗ trợ xem xét tại sao điện lại tăng nhanh như vậy, tránh tình trạng cuối tháng đưa ra một cái hóa đơn. Về lý mà nói thì mình đúng lý, nhưng về mặt tình thì có lẽ có thể làm tốt hơn việc này. Như vậy, người dân sẽ rất đồng tình", ông Hiếu gợi ý.

Ngoài ra, ông Hiếu cho rằng thông tin về điện cũng quan trọng như dự báo thời tiết. Bằng thống kê, EVN có thể định kỳ hằng tuần rà soát khu vực nào đang có mức độ tiêu thụ điện trong tuần qua tăng đột biến và gửi cảnh báo để các hộ biết trước mức tiền điện dự kiến tăng trong tháng. Như vậy, các hộ sẽ có phương án tiết kiệm điện.

"Chuyển từ thế bị động sang chủ động, trở thành đơn vị cảnh báo, cung cấp thông tin, và như vậy tốt cho cả hai bên", ông Hiếu nói.

Liên quan đến số hotline, ông Hiếu cho rằng hằng ngày, có rất nhiều sự cố về điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nên cân nhắc có số hotline để giải quyết tất cả vướng mắc của người dân về điện, chứ không chỉ là hotline hướng dẫn cài đặt công tơ điện như hiện nay.

"Gọi điện về các số hotline của các cơ sở, cơ quan quản lý điện phường, quận rất khó, lúc ở miền Bắc, lúc ở miền Nam, rất nhiều số và dãy số rất dài. Tôi rất mong có một số mà tất cả khách hàng của EVN khi phàn nàn gì đó, họ liên hệ với số này và được giải quyết thì rõ ràng sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi mạnh dạn đề nghị lấy luôn số 102", ông Hiếu đề xuất.

Liên quan đến thị trường điện cạnh tranh, TS Phan Đức Hiếu cho biết sắp tới, EVN phải cạnh tranh với những người bán điện khác, nên cần nỗ lực làm dịch vụ tốt hơn để giữ chân khách hàng.

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

