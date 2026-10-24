TST, Điện gió Phong Liệu... nhận án phạt từ UBCKNN

Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 628/QĐ-XPHC ngày 21/10/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục số tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi Vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tình hình thực hiện cam kết năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, Tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2023, Báo cáo tài chính bán niên 2024, Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024, Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024, Tình hình thanh toán gốc, lãi bán niên 2024, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 196/QĐXPHC ngày 07/05/2024 của UBCKNN, Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, Tình hình thanh toán gốc lãi năm 2024, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024, Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp năm 2024; Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025, Tình hình thanh toán gốc lãi bán niên 2025, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025, Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp bán niên 2025; Báo cáo tình hình tài chính năm 2025, Tình hình thanh toán gốc lãi năm 2025, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2025, Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp năm 2025.

Cùng với đó, CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục bị phạt 45 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Cụ thể, công ty chậm đăng ký TPDNRL tại VSDC từ 12 tháng trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với 02 mã trái phiếu EIGCH2227001, EIGCH2227002 (hạn đăng ký: 19/10/2023).

Chưa hết, CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục còn bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch TPDNRL tại Sở giao dịch chứng khoán. Công ty chậm đăng ký giao dịch TPDNRL từ 12 tháng trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với 02 mã trái phiếu EIGCH2227001, EIGCH2227002 (hạn đăng ký: 19/10/2023).

Tổng mức phạt tiền đối với CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục là 230 triệu đồng.

Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 632/QĐ-XPHC ngày 21/10/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã: TST, UPCoM).

TST bị phạt tiền 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin (CBTT) không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2026 thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không điều hành; Công ty CBTT không đầy đủ nội dung về giao dịch với bên liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, cụ thể: Theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, trong năm 2025, Công ty ký Hợp đồng vay vốn số 01/HĐVV-TST ngày 27/8/2025 với ông Lê Minh Hải (là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) số tiền là 5,9 tỷ đồng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty chưa trình bày giao dịch này tại Mục 2 Phần VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

TST còn bị phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Công ty chậm CBTT dưới 15 ngày so với quy định trên Trang thông tin điện tử của Công ty, Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Giải trình ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2025; Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 09/09/2025 về việc thay đổi nhân sự (bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty); Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Công ty chậm CBTT từ 15 ngày trở lên so với quy định trên Trang thông tin điện tử của Công ty, Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, Trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2025, Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 28/01/2026 về việc thông qua bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029, bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2025 – 2029; Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 30/10/2024 về việc thoái vốn tại CTCP Công nghệ HTSV Việt Nam; Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 21/8/2025 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và vay ông Lê Minh Hải.

Ngoài ra, TST còn bị phạt tiền 6,25 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định thông báo cho UBCKNN khi không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng chậm từ 15 ngày trở lên so với quy định. Tại Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán (CBTT ngày 25/6/2026), vốn chủ sở hữu của Công ty là gần 27,5 tỷ đồng, không còn đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu theo quy định. Tuy nhiên, đến ngày 20/8/2026, công ty mới có Văn bản số 21/CV-TST thông báo cho UBCKNN về việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Tổng mức phạt tiền đối với TST là 151,25 triệu đồng.

Điện gió Phong Liệu

Tại Quyết định số 635/QĐ-XPHC, ngày 22/10/2206, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Điện gió Phong Liệu với số tiền 77,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL) tại Sở giao dịch chứng khoán. Công ty chậm đăng ký giao dịch TPDNRL từ 12 tháng trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với mã trái phiếu: PLWCH2135001 (Ngày phát hành 18/06/2021, Ngày đáo hạn: 02/4/2035, Hạn đăng ký giao dịch: 19/10/2023).

Ảnh: Điện gió Phong Liệu

Điện gió Phong Liệu được thành lập vào tháng 8/2019 với vốn điều lệ ban đầu là 310 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập: Công ty CP Thủy điện Đakrông (0,5%); Công ty CP Đầu tư Mai Phong (99%) và bà Lê Thị Ái Loan (3,1%).

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 11/2019, vốn điều lệ giảm về 50 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông cũng có sự thay đổi: Công ty CP Thủy điện Đakrông (3,1%); Công ty CP Đầu tư Mai Phong (93,8%) và bà Lê Thị Ái Loan (0,5%)

Sau nhiều lần điều chỉnh, tính đến ngày 24/12/2021, vốn điều lệ của công ty ở mức 505 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Hiện, doanh nghiệp đang có 2 người đại diện pháp luật là Chủ tịch HĐQT Võ Duy Tấn (SN 1959) và Tổng Giám đốc Võ Xuân Cảnh (SN 1980).

OCBS

Còn tại Quyết định số 636/QĐ-XPHC ngày 22/10/2026, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS số tiền 250 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ. Công ty thực hiện tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ (phát hành tháng 8/2025) cho khách hàng không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định.

Bên cạnh đó, OCBS còn bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do Không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán. Công ty không thực hiện lưu trữ ghi âm các cuộc gọi đặt lệnh của khách hàng đối với 21 giao dịch chứng khoán đặt lệnh bằng phương thức điện thoại trong năm 2025 của một số tài khoản.

Tổng số tiền phạt đối với OCBS là 342,5 triệu đồng.