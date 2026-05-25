TST đưa tin Nga bắn 2 quả Oreshnik, mục tiêu của tên lửa số 2 gây chấn động: Hé lộ manh mối quan trọng bị bỏ qua

Đài TST của Nga ngày 25/5 đăng bài viết có tiêu đề "Manh mối quan trọng đã bị bỏ qua. Có tới 2 tên lửa Oreshnik, mục tiêu gây chấn động. London lập tức phản ứng"

Theo đó, quân đội Nga đã tiến hành một trong những đợt tập kích quy mô lớn nhất nhằm vào Ukraine trong thời gian gần đây, với trọng tâm là Kiev và vùng phụ cận.

Theo nguồn tin này, thông tin về hậu quả vẫn đang tiếp tục được cập nhật, trong đó có các báo cáo về việc một số sở chỉ huy, cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng quân sự của Ukraine bị đánh trúng.

TST cho rằng, điều đáng chú ý trong đợt tấn công này không chỉ là quy mô hỏa lực, mà còn là cách Nga phối hợp nhiều loại vũ khí trong cùng một chiến dịch.

Nguồn tin của TST cho biết, có tới 2 tên lửa Oreshnikđược sử dụng, và một số mục tiêu có thể liên quan tới các cơ sở ngầm, cũng như "nhân sự cấp cao" của phương Tây.

Các nhân viên cứu hộ đang dập lửa tại một tòa nhà dân cư bị phá hủy sau đòn tập kích của Nga vào Kyiv, Ukraine, hôm Chủ nhật. Ảnh: Evgeniy Maloletka/theguardian.com

Chưa từng có nhiều "Zircon" bay đi như vậy

Theo TST, trong đêm 24/5, Nga đã sử dụng khoảng 30 tên lửa hành trình Iskander-K, khoảng 30 tên lửa đạn đạo Iskander-M, khoảng 20 tên lửa hành trình Kh-101, khoảng 18 tên lửa Kalibr, khoảng 6 tên lửa siêu vượt âm Zircon, khoảng 5 tên lửa Kinzhal và có thể cả 2 tên lửa thuộc tổ hợp tầm trung Oreshnik.

Song, đài này lưu ý thêm rằng, có một số nguồn độc lập khác ước tính số lượng Zircon được Nga triển khai lên tới 10 tên lửa. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những lần Zircon được sử dụng với mật độ đáng kể.

TST lưu ý, các loại tên lửa như Zircon thường được dùng để đánh vào những mục tiêu được gia cố kiên cố hoặc có giá trị quân sự cao.

Ngoài tên lửa, bài viết cho biết từ 700 đến 900 UAV cũng được huy động, tạo sức ép lớn lên hệ thống phòng không Ukraine trong nhiều đợt tấn công liên tiếp.

Quầng lửa bùng lên tại Kiev trong đòn tập kích bằng tên lửa đạn đạo sáng 24/5. Video: X/Den Kazansky

"Chưa từng có những mục tiêu chấn động như vậy"

Đài Nga cho biết, một trong các mục tiêu của tên lửa Oreshnik được cho là nằm tại Bila Tserkva, trong khu vực sân bay, nơi có liên quan tới căn cứ của đơn vị vận hành UAV "Madyar" – lực lượng bị Nga cáo buộc liên quan đến vụ tấn công tại Starobelsk khiến nhiều người thiệt mạng.

Kênh tin tức Legitimny (Nga) cho rằng, đòn đánh của Moscow dường như nhằm vào các cơ sở ngầm, chứ không đơn thuần là một hành động phô trương. Nhận định tương tự cũng được ông Sergey Lebedev, điều phối viên lực lượng ngầm thân Nga ở Nikolayev, đưa ra.

Theo ông, mục tiêu có thể là các công trình ngầm được gia cố, trong đó có "một boong-ke nào đó".

Nguồn tin thân cận của TST hé mở thêm rằng, một trong những mục tiêu có thể là nơi trú ẩn dành cho "những nhân vật hàng đầu NATO", bao gồm các tướng lĩnh hoặc quan chức phương Tây trong thời điểm Ukraine hứng chịu các đợt tấn công quy mô lớn.

Trước các đợt tấn công ngày càng dồn dập của Nga, Ukraine được cho là đang chuẩn bị phương án phòng thủ vòng tròn cho một số khu dân cư ở tỉnh Kiev. Bài viết dẫn lời ông Oleksiy Danchyn, người đứng đầu chính quyền quân sự huyện Vyshgorod, về yêu cầu chuẩn bị các khu vực dân cư trong trường hợp tình hình chiến sự xấu đi.

Theo ông Sergey Lebedev, nếu thông tin này là chính xác, đây có thể là dấu hiệu cho thấy Kiev đang chuẩn bị cho một kịch bản dài hạn trong trường hợp mặt trận gặp bất lợi. Ông cho rằng nếu Nga mở hướng tiến công về Kiev, tuyến tiếp cận có thể đi qua các vùng ngoại ô phía đông và khu vực Brovary.

Đạn phòng không Ukraine khai hỏa nhằm vào UAV Nga trên bầu trời Kiev rạng sáng 24/5. Ảnh: Phòng không Ukraine

Điều quan trọng bị bỏ qua

Theo TST, điều quan trọng nhất trong đợt tập kích này của Nga không nằm ở việc Kiev bị tấn công, mà ở phạm vi và cách lựa chọn mục tiêu. Bài viết cho rằng Ukraine đã hứng chịu một trong những cuộc tấn công phối hợp dày đặc nhất trong nhiều tháng qua, nhưng Kiev không nhất thiết là mục tiêu chính.

Ông Sergey Lebedev nhận định, các đòn đánh không chỉ nhằm vào Kiev và tỉnh Kiev, mà còn trải rộng tới Sumy, Kharkov, Poltava, Cherkasy, Dnipropetrovsk, Nikolayev, Odessa, Kirovohrad, Khmelnytsky, Donetsk và Zaporizhia.

Đồ họa quỹ đạo bay và tấn công của tên lửa Oreshnik. Ảnh: Sputnik

Theo ông, phạm vi địa lý như vậy quá rộng để chỉ coi đây là một đòn răn đe hoặc phản ứng tức thời. Thay vào đó, nó cho thấy một chiến dịch có tính hệ thống nhằm vào "hạ tầng chiến tranh" của Ukraine.

Điểm đáng chú ý là các mục tiêu được nhắc tới bao gồm sân bay, khu công nghiệp, tuyến hậu cần, khu vực triển khai UAV và những cơ sở thường ít được công khai. Vì vậy, TST cho rằng Kiev trong đêm đó có thể đóng vai trò như một "màn khói", thu hút sự chú ý, trong khi các hướng tấn công khác mới là phần đáng chú ý hơn.

Theo Đài Nga, Ukraine hiện không chỉ phụ thuộc vào số lượng vũ khí hay thiết bị quân sự đang có, mà còn phụ thuộc vào khả năng sửa chữa, bảo dưỡng, tiếp tế, cập nhật hệ thống và điều phối trang bị.

Do đó, về lâu dài, các đòn đánh vào cơ sở công nghiệp, kỹ thuật, hậu cần và sân bay có thể gây tác động lớn hơn việc phá hủy từng xe tăng hay từng kho vũ khí riêng lẻ.

Nói cách khác, theo TST, mục tiêu của Nga trong đợt tập kích này không chỉ là gây thiệt hại tức thời, mà còn nhằm làm suy yếu khả năng duy trì chiến tranh của Ukraine trong thời gian dài.