Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc tạo phát minh "như viễn tưởng" cho ngành hàng không: Đừng vội mừng!

Theo Trang Ly | 25-05-2026 - 22:06 PM | Tài chính quốc tế

Phát minh này là tin lớn đối với ngành dầu mỏ toàn cầu vốn được IEA ước tính nhân loại có thể đạt "đỉnh điểm nhu cầu" vào năm 2028.

Nếu phân tích bất kỳ nhiên liệu hydrocarbon nào, bạn sẽ thấy hai thành phần cơ bản là carbon và hydro. Đây là hai nguyên tố rất dồi dào trên Trái đất. Trên thực tế, hydro là nguyên tố dồi dào nhất trong vũ trụ, và chúng ta đều biết rằng khí quyển chứa rất nhiều carbon dưới dạng CO2.

Điều này đặt ra một câu hỏi – trước tình trạng tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt và thị trường bất ổn, liệu chúng ta không thể chỉ cần va chạm một vài nguyên tử với nhau để tạo ra nhiên liệu?

Đốt nhiên liệu thì thải ra CO₂. Vậy nếu làm ngược lại, lấy CO₂ để tạo ra nhiên liệu thì sao?

Ý tưởng nghe như khoa học viễn tưởng này chính xác là thứ các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Cao cấp Thượng Hải thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vừa làm được.

Trung Quốc tạo phát minh "như viễn tưởng" cho ngành hàng không: Đừng vội mừng! - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: Scharfsinn86/Getty Images

Họ tìm ra cách dùng công nghệ hydro hóa để biến CO₂ và hydro thành các chuỗi hydrocarbon mạch dài - thành phần cốt lõi để sản xuất nhiên liệu máy bay.

Quy trình này được gọi là "đốt cháy ngược": Thay vì đốt nhiên liệu tạo ra CO₂, họ lấy CO₂ đầu vào và biến nó thành nhiên liệu đầu ra.

Bí quyết nằm ở chất xúc tác đặc biệt

Thành phần then chốt là một chất xúc tác gốc sắt, kết hợp với các chất phụ gia kali và nhôm được Trung Quốc tạo ra. Chất xúc tác này tạo ra bề mặt phản ứng, đẩy nhanh quá trình tổng hợp các chuỗi hydrocarbon dài cần thiết.

Kết quả đo được rất ấn tượng: Ở nhiệt độ 330°C, mỗi 1 gram chất xúc tác sản xuất được 453,7 ml hydrocarbon, trong đó khoảng một nửa đạt tiêu chuẩn để làm nhiên liệu máy bay.

Quan trọng hơn, chất xúc tác không hề suy giảm chất lượng sau hơn 800 giờ vận hành liên tục.

Tại sao đây là tin lớn với ngành dầu mỏ?

Đây là thông tin xuất hiện vào đúng thời điểm then chốt: Nhân loại đang dần cạn kiệt dầu mỏ, và khi nguồn cung co lại thì giá cả tất yếu tăng vọt.

Dầu mỏ không chỉ dùng để chạy xe và máy bay, nó còn là nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất quần áo, nhựa và vô số hàng hóa khác.

Trung Quốc tạo phát minh "như viễn tưởng" cho ngành hàng không: Đừng vội mừng! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa về dầu mỏ. Nguồn: Olga Rolenko/Getty Images

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính rằng chúng ta có thể đạt "đỉnh điểm nhu cầu" về dầu mỏ vào năm 2028, do các yếu tố bao gồm giá cả tăng cao và số lượng xe điện lưu thông trên đường ngày càng tăng.

Nếu công nghệ này được ứng dụng rộng rãi, nó có thể giải quyết hai vấn đề cùng lúc: Vừa giảm lượng CO₂ trong khí quyển, vừa tạo ra nhiên liệu thay thế dầu mỏ.

Vì thực chất mọi loại xăng đều được cấu thành từ hydrocarbon, nên về lý thuyết, công nghệ này có thể mở ra tương lai mà các nhà khoa học hút CO₂ trực tiếp từ không khí rồi dùng nó để chạy xe và máy bay.

Nhưng đừng vội mừng quá sớm

Giống như các nguồn nhiên liệu tổng hợp khác, loại nhiên liệu máy bay tạo ra từ công nghệ này sẽ chưa thể dùng đại trà trong tương lai gần. Chúng phải trải qua các quy trình chứng nhận kéo dài để đảm bảo an toàn cho cả động cơ lẫn môi trường.

Nói cách khác, công nghệ đã sẵn sàng ra khỏi phòng thí nghiệm, nhưng con đường từ phòng thí nghiệm đến bể nhiên liệu sân bay vẫn còn dài.

Dẫu vậy, công nghệ mới nổi này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm sự phụ thuộc toàn cầu vào một nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn (dầu mỏ) với chuỗi cung ứng vốn đã chịu nhiều áp lực.

Công nghệ này không phải là giải pháp nhanh chóng cho vấn đề giá nhiên liệu máy bay tăng vọt, nhưng nó có thể là một bước tiến nữa hướng tới việc chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu khai thác từ lòng đất.

Và nếu vượt qua được tất cả các bài kiểm định: Vé máy bay có thể rẻ hơn, và cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu có thể tìm được lối ra.

Phát minh làm rung chuyển ngành vật liệu: ‘Nhựa sống’ tự phân hủy theo lệnh sau 6 ngày, bước ngoặt cứu vãn ô nhiễm nhựa khắp hành tinh

Theo Trang Ly

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
‘Đột kích’ nhà máy sản xuất 40 tỷ chiếc bánh/năm gần như không cần con người, đủ xếp quanh trái đất 5 vòng, lò nướng dài bằng sân bóng đá

‘Đột kích’ nhà máy sản xuất 40 tỷ chiếc bánh/năm gần như không cần con người, đủ xếp quanh trái đất 5 vòng, lò nướng dài bằng sân bóng đá Nổi bật

Quan chức cấp cao EU sắp thăm Việt Nam, mang theo ‘món quà’ lớn

Quan chức cấp cao EU sắp thăm Việt Nam, mang theo ‘món quà’ lớn Nổi bật

Giấc mơ đưa 1 triệu người lên Sao Hỏa của Elon Musk được nuôi bằng 11 tỷ USD từ một dịch vụ bình dân

Giấc mơ đưa 1 triệu người lên Sao Hỏa của Elon Musk được nuôi bằng 11 tỷ USD từ một dịch vụ bình dân

21:37 , 25/05/2026
Lý do khiến người dùng internet liên tục phải chứng minh "tôi không phải là robot"

Lý do khiến người dùng internet liên tục phải chứng minh "tôi không phải là robot"

21:20 , 25/05/2026
Cha đẻ chuỗi 7-Eleven Nhật Bản qua đờI

Cha đẻ chuỗi 7-Eleven Nhật Bản qua đờI

20:58 , 25/05/2026
“Quả bóng” sang sân Mỹ: Iran chấp nhận bản ghi nhớ 14 điểm, ông Trump sẽ xuống nước hay tung đòn mới?

“Quả bóng” sang sân Mỹ: Iran chấp nhận bản ghi nhớ 14 điểm, ông Trump sẽ xuống nước hay tung đòn mới?

20:33 , 25/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên