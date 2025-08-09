T&T Group khai trương hai công trình kỷ lục Quốc gia tại T&T City Millennia

Tối 9/8, tại trung tâm Thành phố Thiên niên kỷ - T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh), đại nhạc hội với chủ đề "Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới" do Tập đoàn T&T Group phối hợp cùng UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức đã chính thức diễn ra, thu hút sự tham gia của hàng chục ngàn khán giả.

Không chỉ là một "bữa tiệc" văn hóa - giải trí quy mô lớn bậc nhất phía Nam, sự kiện còn mang ý nghĩa tri ân, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tiếp nối dòng chảy tự hào dân tộc trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Tại sự kiện, T&T Group đã chính thức khai trương 2 công trình điểm nhấn của đại đô thị T&T City Millennia: tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình thiên niên kỷ và Dòng sông Ánh sáng. Đây cũng là hai hạng mục được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác nhận kỷ lục quốc gia.

Tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình thiên niên kỷ

Cụ thể, Tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình thiên niên kỷ là Tuyến phố đi bộ trong khuôn viên Khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo.

Trong khi đó, hạng mục Light River – Dòng sông Ánh sáng xác lập kỷ lục là Tuyến đường thủy trong khuôn viên Khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất.

Tuyến phố đi bộ Millennia Journey được thiết kế như một bản đồ sống động về di sản nhân loại nhằm tái hiện lại hành trình khám phá phương Đông của nhà thám hiểm vĩ đại Marco Polo vào thế kỷ XIII.

Tuyến phố đi bộ Millennia Journey gồm 8 trạm chủ đề ấn tượng

8 trạm chủ đề không chỉ mang màu sắc riêng biệt về kiến trúc, văn hoá, âm thanh và trải nghiệm mà còn mở ra một thế giới rực rỡ sắc màu của những nền văn minh nhân loại. Hành trình bắt đầu từ hình ảnh con thuyền của Marco Polo chuẩn bị rẽ sóng ra khơi, mở ra hành trình tìm đến phương Đông đã được lưu danh trong sử sách. Tiếp đó, trạm Địa Trung Hải hiện lên đầy mê hoặc với giấc mộng Ba Tư trên thảm bay và chiếc đèn thần Hologram bí ẩn.

Trạm Con đường Tơ lụa mang đến cảm giác rộn ràng của hoạt động giao thương kinh tế - văn hóa của những thương lái Á-Âu cổ xưa. Trạm Myanmar – Tây Tạng thanh tịnh trong ánh sáng Phạn cổ với những vòng kinh luân huyền ảo. Trong khi đó, trạm Đông Nam Á – Việt Nam mở ra không gian quen thuộc với hơi thở sông nước, miệt vườn miền Nam. Trạm cuối cùng – Mảnh đất Chính Rồng sẽ bừng sáng với nghệ thuật trình diễn ánh sáng kết hợp công nghệ cao, như biểu tượng cho tương lai rực rỡ đang dần hiện hình trên vùng đất Tây Ninh mới.

Lấy ý tưởng từ dòng Venice mộng mơ, Dòng sông Ánh sáng trong lòng thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia tiên phong tạo dựng nên một không gian cảnh quan kỳ ảo với điểm nhấn là sự kết hợp giữa hệ thống phun sương, laser kết hợp biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc tại Việt Nam.

Dòng sông Ánh sáng tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia được lấy cảm hứng từ dòng sông Venice mộng mơ

Với hệ thống phun sương được lắp đặt dọc hai bên bờ cùng dàn laser hiện đại, khi vận hành, Dòng sông Ánh sáng dài gần 2km sẽ hóa thành dòng chảy đặc biệt của nghệ thuật, ánh sáng và cảm xúc. Ngồi trên thuyền, du khách như lạc vào một miền cổ tích huyền ảo với hơi sương mát lạnh bồng bềnh xung quanh. Giữa lòng Thành phố Thiên niên kỷ, một Venice thu nhỏ được tái hiện với những cây cầu đi bộ thơ mộng, tượng điêu khắc mang vẻ đẹp thời gian, chòi nghỉ cổ điển giữa khung cảnh ven sông yên bình.

Không gian thơ mộng, kỳ ảo của Dòng sông Ánh sáng

Đặc biệt, tác phẩm viết: Kịch bản Dòng sông Ánh sáng và tác phẩm kiến trúc: Không gian Dòng sông Ánh sáng cũng vinh dự nhận được Giấy chứng nhận đăng ký công bố sáng tạo của Hiệp hội Sáng tạo và bản quyền tác giả Việt Nam.

Với ba chương đặc sắc: Đất Anh Hùng - Miền Di Sản; Sông Ánh Sáng - Sắc Tinh Hoa và Thắp Di Sản - Sáng Kỷ Nguyên, đại nhạc hội T&T City Millennia còn mang đến cho khán giả màn trình diễn 1000 drone show và pháo hoa nghệ nghệ thuật ấn tượng cùng các tiết mục nghệ thuật tỉnh cao được dàn dựng công phu, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại và sự xuất hiện của dàn line-up nổi tiếng như Chi Pu, Issac, Erik, Quân AP, Uyên Linh, Đức Tuấn, (S)TRONG Trọng Hiếu, Hà Nhi, Tiêu Minh Phụng, DJ Mie…