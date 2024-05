TTC AgriS tiến sát mục tiêu năm, sẵn sàng cho thương vụ huy động vốn 80 triệu USD

Kết thúc Quý 3 Niên độ (NĐ) 2023-2024, Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (TTC AgriS, Hose: SBT) đã ghi nhận Doanh thu thuần lũy kế đạt 19.544 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, hoàn thành 95% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 682 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, hoàn thành 80% kế hoạch năm. Trong Quý 3, kênh B2C tăng trưởng ấn tượng với hơn 58% so với cùng kỳ, Kênh B2B cũng ghi nhận mức tăng tích cực trong quý này với gần 34% so với cùng kỳ. Nhờ đó, lũy kế 9 tháng, TTC AgriS ghi nhận tổng sản lượng tiêu đạt hơn 910 nghìn tấn. Đây là một dấu hiệu khởi sắc trong giai đoạn nền kinh tế Việt Nam sau một năm "kiên định" vượt qua các "cơn gió ngược" từ kinh tế thế giới và nhu cầu tiêu thụ đường cũng được cải thiện đáng kể.



Xét riêng trong Quý 3, Lợi nhuận gộp của Công ty đạt 785 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ, Biên lợi nhuận gộp cũng là điểm sáng khi đã có những cải thiện tích cực đạt ~13%, tăng thêm 1,2% so với cùng kỳ, kết quả này có được là do sự chuyển dịch tích cực trong tỷ trọng cơ cấu sản phẩm - dần chuyển sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Bên cạnh đó, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng tăng mạnh, đạt 188 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 201 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ và Lợi nhuận sau thuế đạt 188 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ.

Tính tại thời điểm 31/03/2024, quy mô của TTC AgriS cũng được mở rộng với tổng tài sản tăng mạnh đạt 34.198 tỷ đồng (>1,4 tỷ USD), tăng hơn 14% so với đầu niên độ, tiếp tục khẳng định tiềm lực tài chính mạnh mẽ của Công ty.

TTC AgriS tiếp tục là điểm đến "xanh" của các Định chế tài chính hàng đầu thế giới

Theo chia sẻ từ Bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch HĐQT TTC AgriS: "Hiện tại TTC AgriS đang trong quá trình gấp rút hoàn thành các khâu cuối cùng để chính thức ký kết hợp đồng tài trợ vốn 80 triệu USD từ Tổ chức tài chính quốc tế uy tín hàng đầu Châu Á, dự kiến thương vụ sẽ được hoàn tất ký kết trong tháng 5."

Được biết, nguồn vốn này sẽ được TTC AgriS sử dụng với mục đích đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động của Công ty và bám sát mục tiêu chiến lược trọng tâm giai đoạn 2021-2025 và hướng đến hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2030. Trước đó, chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 10/2023, Bà Ức My đã nhấn mạnh: "TTC AgriS tiếp tục bám sát định hướng về ứng dụng mô hình chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn - Circular Commercial Value Chain với mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, tham gia vào chuỗi giá trị thực phẩm và đồ uống toàn cầu (F&B), hướng tới mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ đồng vào năm 2030".

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị TTC AgriS khẳng định: "Công ty tiếp tục bám sát định hướng về ứng dụng mô hình Chuỗi giá trị Thương mại tuần hoàn - Circular Commercial Value Chain và đặt mục tiêu Doanh thu đạt 60.000 tỷ vào năm 2030".

Dự kiến nếu thương vụ thành công, TTC AgriS sẽ nâng mức vốn huy động thành công lên 220 triệu USD trong vòng chưa đến 1 năm từ các định chế tài chính tên tuổi. Trước đó, trong tháng 6 và tháng 7/2023, TTC AgriS đã huy động 140 triệu USD từ các định chế tài chính quốc tế lớn như IFC, SMBC, Ngân hàng FCB, nhóm 9 định chế tài chính Đài Loan,…

Với vị thế là doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia, TTC AgriS đã khẳng định lợi thế cạnh tranh khi thành công thiết lập mối quan hệ chiến lược với các định chế tài chính hàng đầu khu vực, từ đó, tạo sân chơi chung cho các định chế tài chính, tổ chức tín dụng cùng tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế nông nghiệp bền vững, cùng cộng hưởng giá trị và thúc đẩy đầu tư phát triển nền kinh tế tuần hoàn.