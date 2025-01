TTC AgriS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2024-2025

ĐHĐCĐ TTC AgriS nhất trí cao thông qua các nội dung được đề xuất

Đại hội đồng cổ đông TTC AgriS vừa thống nhất thông qua 4 tờ trình với các nội dung chính liên quan đến sửa đổi, bổ sung Điều lệ; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty (QTCT); sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT); và Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi. Toàn bộ các tờ trình đều được Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ hơn 99,99%.

Cụ thể, các Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về QTCT, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua, nhằm xác lập khung pháp lý hoàn thiện hơn về quản trị, bám sát mô hình kinh doanh mới, đồng thời đảm bảo tính thống nhất và tuân thủ theo quy định pháp luật, hướng đến tăng cường tính minh bạch trong hoạt động QTCT, đảm bảo quyền lợi tối đa cho Cổ đông đặc biệt là nhóm Cổ đông nhỏ lẻ, tuân thủ theo các thông lệ QTCT tốt nhất theo chuẩn quốc tế.

Thành viên độc lập HĐQT, Ông Lê Quang Phúc chia sẻ TTC AgriS đang đi đầu trong việc áp dụng các thông lệ tốt quốc tế về môi trường, xã hội và quản trị (ESG)

Tờ trình Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi đã được nhiều Cổ đông quan tâm, mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn, bổ sung vốn lưu động nhằm thực thi chiến lược tham gia vào thị trường Thực phẩm - Đồ uống - Sữa - Bánh kẹo (FBMC). Theo phương án, Công ty sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị gần 500 tỷ đồng cho các Cổ đông phổ thông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 16291/100 (cứ mỗi cổ phần phổ thông mà Cổ đông sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì Cổ đông đó sẽ có 1 quyền mua, và Cổ đông sở hữu 162,91 quyền mua sẽ được mua 1 Trái phiếu). Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Trái chủ tại ngày đáo hạn. Trái phiếu này dự kiến sẽ được Công ty phát hành trong năm 2025, ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Các Cổ đông rất quan tâm đến nội dung tờ trình trái phiếu chuyển đổi, nhất trí thông qua các tờ trình với tỷ lệ cao

Đối với Tờ trình tăng thêm 1 thành viên HĐQT, ĐHĐCĐ thống nhất cần bổ sung nhiều thành viên hơn, đáp ứng nhu cầu hoạt động cao hơn cho niên độ kế tiếp cũng như quy mô phát triển của công ty trong dài hạn. Do đó, nội dung này sẽ được dự thảo và tiếp tục trình lên ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội kế tiếp.

Tại ĐHĐCĐ, Chủ tịch HĐQT, bà Đặng Huỳnh Ức My đã cập nhật tới ĐHĐCĐ thông tin về tình hình hoạt động của Công ty và chiến lược giai đoạn sắp tới, Bà cho biết: "Hoạt động sản xuất vận hành của TTC AgriS tới thời điểm hiện tại đã có nhiều thay đổi đột phá. Công ty đã hoàn thành việc xây dựng một giải pháp nông nghiệp toàn diện theo chuỗi giá trị từ sản xuất, thương mại đến dịch vụ. Tất cả các Bên liên quan tham gia vào chuỗi giá trị này đều sẽ được hưởng lợi, đặc biệt là Người nông dân sẽ được gia tăng khả năng tiếp cận các nguồn hỗ trợ về vốn. Công ty đồng thời cũng đã đẩy mạnh hợp tác với các định chế tài chính trong và ngoài nước để cùng tham gia vào hệ sinh thái, mang lại giải pháp tài chính xanh cho các Bên liên quan tham gia vào chuỗi giá trị này của TTC AgriS. Với những kết quả đạt được tới thời điểm hiện tại, Ban lãnh đạo Công ty tự tin sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu tài chính ĐHĐCĐ đã đặt ra. Không những thế, các chỉ tiêu phi tài chính liên quan tới các vấn đề về Môi trường, Xã hội và Quản trị (E,S,G) cũng sẽ là một trong những yếu tố đột phá của TTC AgriS, thể hiện tầm vóc của một Doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia, dẫn đầu xu thế xanh, bền vững."

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT TTC AgriS cập nhật tình hình hoạt động và chiến lược Công ty giai đoạn 2025-2030 tại Đại hội

Theo chia sẻ từ Ban lãnh đạo Công ty, kết quả kinh doanh Quý 2 niên độ 2024-2025 của TTC AgriS dự kiến ghi nhận tăng trưởng tích cực với doanh thu thuần đạt hơn 7.500 tỷ đồng, tăng 7,4%, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 265 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 230 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 30% so với cùng kỳ niên độ trước. Lũy kế 6 tháng đầu niên độ, tổng doanh thu thuần đạt 14.360 tỷ đồng, hoàn thành 55% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 530 tỷ đồng, hoàn thành 59% kế hoạch niên độ. Sản lượng tiêu thụ Quý II đạt hơn 360 ngàn tấn Đường, tăng 11,25% so với cùng kỳ, trong đó, kênh công nghiệp (B2B) và kênh thương mại (trader) nội địa đều tăng trưởng tốt.

6 tháng đầu niên độ 2024-2025, TTC AgriS đã hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm, kiện toàn khung pháp lý quản trị, thúc đẩy tăng trưởng bám sát mục tiêu hoàn thành kế hoạch niên độ 2024-2025, triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động bám sát định hướng ứng dụng mô hình Chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn – Circular Commercial Value Chain, tạo nền tảng vững chắc để đẩy nhanh thực thi chiến lược giai đoạn 2025-2030, hướng đến mục tiêu Doanh thu 60.000 tỷ vào năm 2030.