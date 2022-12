TTVN Group kỉ niệm 10 năm thành lập công ty

Tối ngày 19/12/2022, Công ty CP Tập Đoàn Trường Thành Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty với chủ đề "TTVN Group - Hành trình 10 năm vươn ra biển lớn" tại khách sạn Sheraton. Tới tham dự buổi lễ có sự hiện diện của hơn 200 vị khách quý, gồm lãnh đạo cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành nơi TTVN Group đã và đang triển khai các dự án, các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.



Tại buổi lễ, ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã có bài phát biểu khái quát quá trình 10 năm hình thành và phát triển của công ty và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐQT Công Công ty CP Tập Đoàn Trường Thành ông Đặng Trung Kiên phát biểu tại sự kiện

10 năm là chặng đường không phải là dài đối với sự hình thành và phát triển của một doanh nghiệp, nhất là khi trong đó có 2 năm các hoạt động sản xuất - kinh doanh bị đình trệ đáng kể do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, nhưng Trường Thành Việt Nam đã có tốc độ phát triển mạnh mẽ. Từ một doanh nghiệp nhỏ với vốn điều lệ chỉ 30 tỷ đồng nay đã trở thành tập đoàn kinh doanh đa ngành có vốn điều lệ lên đến 3.200 tỷ đồng với 20 công ty con và công ty liên kết, hoạt động ở 18 tỉnh trên khắp 3 miền của đất nước.



Vinh danh CBNV đồng hành trong 10 năm cùng TTVN Group

Để đạt được sự thành công này, ông Đặng Trung Kiên đã chia sẻ: "Bằng trí tuệ, quyết tâm và nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo và sự ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành chức năng ở trung ương cũng như địa phương, sự chung sức trên tinh thần tin cậy lẫn nhau của các đối tác ở trong và ngoài nước, TTVN Group đã có bước tiến vững chắc về phía trước."



Vinh danh CBNV đồng hành trong 5 năm cùng TTVN Group

Theo ông Đặng Trung Kiên, thành tựu nổi bật nhất của TTVN Group trong 10 năm qua là sự chuyển hướng hoạt động mang tính đột phá sang lĩnh vực năng lượng tái tạo với việc TTVN Group liên danh với Tập đoàn B.Gimm, Sermsang của Thái Lan và Qair của Pháp đầu tư xây dựng thành công và đưa vào vào vận hành thương mại đúng tiến độ 3 nhà máy điện mặt trời, 1 nhà máy điện gió và một số cụm dự án điện mặt trời áp mái với với tổng công suất lắp đặt 413MW.



Những thành tích đáng kể cho thấy sự đúng đắn trong việc chuyển hướng hoạt động đó là: Hai năm liền (2019 và 2020) TTVN Group được bình chọn nằm trong Top 10 Doanh nghiệp dẫn đầu năng lượng sạch Việt Nam; năm 2019, Công ty cổ phần TTP Phú Yên - doanh nghiệp dự án do TTVN Group liên doanh với Công ty TNHH B.Grimm Power của Thái Lan thành lập để thực hiện dự án Nhà máy Điện mặt trời Hòa Hội được trao giải "Nhà phát triển điện năng lượng mặt trời hàng đầu năm 2019"; dự án Nhà máy Điện mặt trời Cát Hiệp do TTVN Group liên doanh với Tập đoàn Quadran International của Pháp đầu tư thực hiện, tổng thầu là Công ty TNHH Juwi Renewable Energies của CHLB Đức, được trao Giải Bạc Năng lượng Châu Á 2019 "Nhà máy điện triển khai nhanh nhất của năm"; năm 2021; Nhà máy Điện gió V1-2 Trà Vinh do Liên doanh TTVN Group - Sermsang của Thái Lan đầu tư xây dựng đã lọt vào Top 10 Dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu năm 2021; năm 2022, Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (thành viên của TTVN Group) được trao giải thưởng Top 10 Thương hiệu số 1 Việt nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á xét chọn.

Ban HĐQT kích hoạt kỷ nguyên mới

Chia sẻ về mục tiêu tiếp theo của TTVN Group, ông Đặng Trung Kiên cho biết TTVN Group đặt mục tiêu phấn đấu để trở thành một trong 50 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và từng bước vươn tầm khu vực và vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi 2 lĩnh vực chính là năng lượng và bất động sản. Tuy nhiên, sẽ có sự điều chỉnh theo hướng tăng cường phát triển các dự án điện gió, điện khí với quy mô lớn, đồng thời nghiên cứu mở rộng hoạt động sang hướng phát triển các dự án biomass, hydrogen và tính đến khả năng tham gia vào thị trường tín chỉ carbon - đang có xu hướng nóng lên sau thành công của Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP-26).