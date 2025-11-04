Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ 1/1/2026: Một ngân hàng lớn dừng giao dịch trên tất cả các kênh đối với tài khoản thuộc trường hợp sau

04-11-2025 - 19:38 PM | Smart Money

Các khách hàng thuộc trường hợp này sẽ không thể giao dịch, rút tiền qua tài khoản thanh toán, thẻ từ ngày 1/1/2026. Ngân hàng yêu cầu khách hàng cần sớm cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân theo đúng quy định.

Cụ thể, Theo Thông tư 17 và 18/2024/TT-NHNN, từ ngày 1/1/2026, Sacombank tạm ngưng giao dịch thanh toán, rút tiền qua tài khoản thanh toán, thẻ trên tất cả các kênh đối với khách hàng là người Việt Nam đang sử dụng giấy tờ tùy thân là Hộ chiếu.

Để tránh gián đoạn giao dịch, khách hàng cần liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch Sacombank để cập nhật sang căn cước/căn cước công dân. Khách hàng bỏ qua thông báo này nếu đã thực hiện.

Được biết, theo quy định của Thông tư 17, tài liệu, thông tin, dữ liệu về giấy tờ tùy thân của khách hàng là cá nhân như sau:

- Trường hợp cá nhân là công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân, Thẻ căn cước hoặc Căn cước điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02) hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh đối với người dưới 14 tuổi;

- Trường hợp cá nhân là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: Giấy chứng nhận căn cước;

- Trường hợp cá nhân là người nước ngoài:

- Hộ chiếu, đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải có thêm thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh; hoặc

- Danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02).

Các khách hàng mở tài khoản thanh toán trước ngày 01 tháng 10 năm 2024, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phối hợp với khách hàng thực hiện cập nhật, bổ sung tài liệu, thông tin, dữ liệu tại hồ sơ tài khoản thanh toán đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 12 Thông tư này (Hồ sơ mở tài khoản thanh toán), hoàn thành trước ngày 01/01/2026.


Thanh Anh

