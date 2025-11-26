Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ 1/12, hành vi này có thể bị phạt đến 12 triệu đồng

26-11-2025 - 20:16 PM | Xã hội

Từ ngày 1/12, các trường hợp không thực hiện đúng thủ tục sẽ bị xử phạt.

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM vừa lên tiếng khuyến nghị người dân tuân thủ nghiêm quy định về mua bán và sang tên phương tiện, trong bối cảnh Bộ Công an đang yêu cầu “làm sạch” dữ liệu đăng ký xe trên toàn quốc.

Theo PC08, thực tế vẫn còn nhiều trường hợp bán xe nhưng không thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký và biển số. Khoảng trống thủ tục này có thể kéo theo hệ lụy cho chủ cũ nếu phương tiện liên quan đến tai nạn, vi phạm giao thông hoặc xuất hiện trong các vụ án. Cơ quan chức năng nhấn mạnh người đã chuyển nhượng cần sớm khai báo giao dịch tại công an cấp xã để cập nhật tình trạng đổi chủ của phương tiện.

Từ 1/12, hành vi này có thể bị phạt đến 12 triệu đồng- Ảnh 1.

Việc đăng ký có thể thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). (Ảnh minh hoạ)

Với người mua xe, PC08 khuyến cáo hoàn tất việc sang tên tại đơn vị đăng ký gần nhất. Nếu để quá hạn, phương tiện có thể bị chuyển sang trạng thái “không hoạt động” trong hệ thống quản lý, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền sử dụng sau này.

PC08 cho biết các trường hợp không thực hiện đúng thủ tục sẽ bị xử phạt. Mức phạt dành cho cá nhân từ 4 - 6 triệu đồng; tổ chức từ 8 - 12 triệu đồng.

Trong điều kiện người mua và người bán đều có tài khoản VNeID mức 2 và cùng hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, quyền sở hữu phương tiện có thể được chuyển đổi trực tuyến ngay trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Hình thức thực hiện trên ứng dụng VNeID này được đánh giá giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế rủi ro.

PC08 khẳng định việc thực hiện đầy đủ và đúng quy định khi mua bán, sang tên sẽ giúp dữ liệu phương tiện “đúng, đủ, sạch, sống”, từ đó hỗ trợ công tác quản lý trật tự an toàn giao thông hiệu quả hơn.

Khấu trừ tối đa 30% lương để cưỡng chế xử phạt vi phạm từ năm 2026

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

