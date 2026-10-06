Từ 1/7/2026, trúng xổ số đến 20 triệu đồng không bị trừ thuế: Tấm vé vẫn có thể mất giá trị vì 2 lý do

Quy định mới từ 1/7/2026 mang lại thay đổi đáng chú ý cho người trúng xổ số, nhưng có những chi tiết nhỏ vẫn có thể khiến quyền nhận thưởng bị ảnh hưởng.

Câu 1: Từ ngày 1/7/2026, thuế suất thuế TNCN áp dụng cho phần tiền trúng thưởng vượt trên 20 triệu đồng là bao nhiêu?

A. 5%

B. 10% ✔

C. 15%

D. 20%

Giải thích:

Theo Luật Thuế TNCN 2025, thuế suất áp dụng đối với thu nhập từ trúng thưởng tiếp tục duy trì ở mức 10%.

Điểm mới từ ngày 1/7/2026 là mức thuế 10% này chỉ tính trên phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng, giúp người trúng thưởng tiết kiệm tiền thuế so với trước đây.

Đáp án đúng là: B. 10%

Câu 2: Với giải thưởng 30 triệu đồng từ ngày 1/7/2026, tiền thuế TNCN phải nộp là bao nhiêu?

A. 1 triệu đồng ✔

B. 2 triệu đồng

C. 3 triệu đồng

D. 5 triệu đồng

Giải thích:

Phần giá trị trúng thưởng chịu thuế 10% là 10 triệu đồng (lấy 30 - 20 = 10 triệu đồng).

Số tiền thuế thực tế phải nộp là 1 triệu đồng (10 x 10% = 1 triệu đồng). Người trúng giải thực nhận 29 triệu đồng.

Đáp án đúng là: A. 1 triệu đồng

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, người trúng thưởng chỉ phải nộp thuế đối với phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng theo từng lần trúng thưởng, với thuế suất 10%. (Ảnh: Vietlott)

Câu 3: Hai lý do chính khiến vé trúng thưởng bị từ chối trả thưởng hoặc mất giá trị là gì?

A. Không nộp tờ khai và chọn nhận qua bưu điện

B. Mua vé trực tuyến và không giữ bí mật thông tin

C. Nhận thưởng qua ủy quyền và không đăng ký CCCD

D. Quá thời hạn lĩnh thưởng và vé bị rách, tẩy xóa ✔

Giải thích:

Dù giải thưởng không bị trừ thuế, vé trúng vẫn mất giá trị nếu thuộc 2 trường hợp: quá thời hạn lĩnh thưởng hoặc vé bị rách, tẩy xóa.

Để bảo đảm quyền lợi, người sở hữu vé trúng thưởng cần bảo quản vé nguyên vẹn và chủ động làm thủ tục nhận tiền sớm.

Đáp án đúng là: D. Quá thời hạn lĩnh thưởng và vé bị rách, tẩy xóa

Câu 4: Thời hạn lĩnh thưởng tối đa của vé xổ số kiến thiết truyền thống là bao nhiêu ngày?

A. 15 ngày

B. 30 ngày ✔

C. 45 ngày

D. 60 ngày

Giải thích:

Theo Thông tư 75/2013/TT-BTC, thời hạn lĩnh thưởng đối với vé xổ số kiến thiết truyền thống là 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả.

Nếu quá thời hạn 30 ngày quy định, tấm vé trúng thưởng sẽ mất hoàn toàn giá trị và công ty xổ số không chi trả.

Đáp án đúng là: B. 30 ngày

Câu 5: Vé trúng thưởng bị rách do nguyên nhân khách quan được xem xét trả thưởng khi nào?

A. Tuyệt đối không được trả thưởng trong mọi trường hợp

B. Người trúng thưởng tự dán băng dính liền lại vết rách

C. Xác định được tính xác thực và phần rách không ảnh hưởng yếu tố trúng thưởng ✔

D. Tấm vé đương nhiên được trả thưởng 100% mà không cần kiểm tra

Giải thích:

Theo Thông tư 75/2013/TT-BTC, vé xổ số phải còn nguyên hình nguyên khổ. Nếu bị rách do khách quan, công ty vẫn xem xét trả thưởng.

Điều kiện là phải xác định được tính xác thực của vé và phần rách không ảnh hưởng đến các yếu tố dùng để xác định kết quả.

Đáp án đúng là: C. Xác định được tính xác thực và phần rách không ảnh hưởng yếu tố trúng thưởng



