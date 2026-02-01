Từ 1/7, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã được cấp hộ chiếu công vụ

Luật 118/2025/QH15 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Điều 3).

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến các tổ chức sau khi sáp nhập vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Huyện ủy; Quận ủy; Thị ủy; Thành ủy thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân cấp huyện; đơn vị hành chính cấp huyện; Công an thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để phù hợp với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 02 cấp.

Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn chỉ có giá trị sử dụng 01 lần khi xuất cảnh Việt Nam hoặc nhập cảnh Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung để giải quyết các khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, phù hợp với chủ trương đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, cắt giảm thủ tục hành chính, thống nhất với hệ thống pháp luật, cụ thể như sau:

Bổ sung quy định hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn chỉ có giá trị sử dụng 01 lần khi xuất cảnh Việt Nam hoặc nhập cảnh Việt Nam tại Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, cụ thể: "Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng, không được gia hạn và chỉ có giá trị sử dụng 01 lần khi xuất cảnh Việt Nam hoặc nhập cảnh Việt Nam" .

Sửa đổi, bổ sung về đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ tại khoản 10 Điều 8, điểm a khoản 2 Điều 9 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam theo hướng cấp phó của người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được cấp hộ chiếu ngoại giao; người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã được cấp hộ chiếu công vụ.

Bổ sung quy định người bị tạm hoãn xuất cảnh mà đang ở nước ngoài thì không thuộc trường hợp chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh tại khoản 2 Điều 21 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Bổ sung các trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu

Bên cạnh đó, Luật bổ sung các trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu tại Điều 27 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam để phù hợp với thực tiễn, gồm:

(1) Hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn đối với trường hợp đã được cấp hộ chiếu phổ thông mới;

(2) Thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã được cấp nhưng bị sai thông tin trên hộ chiếu;

(3) Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã.

Đồng thời, bổ sung 02 điều mới (Điều 31a, Điều 31b) tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định về trình tự thực hiện thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu nêu trên.

Sửa đổi, bổ sung 03 thủ tục hành chính về xuất cảnh, nhập cảnh

Luật cũng sửa đổi, bổ sung 03 thủ tục hành chính về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, gồm thủ tục cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước; cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước; cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài tại khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 15, điểm b khoản 1a Điều 16 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam theo hướng cắt giảm thành phần giấy tờ.

Bên cạnh đó, Luật đã bổ sung tại khoản 2 Điều 40 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam về quy định đối với giấy tờ, thông tin thuộc thành phần hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã có trong các cơ sở dữ liệu mà cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục có thể khai thác, sử dụng được thì không yêu cầu công dân phải cung cấp giấy tờ, thông tin đó.

Luật 118/2025/QH15 có hiệu lực từ 1/7/2026 trừ quy định tại điểm a khoản 20 Điều 7 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026.



