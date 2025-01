Từ 1-7, người tham gia BHXH tự nguyện có được rút BHXH một lần?

Từng có thời gian hơn tham gia BHXH tự nguyện nhờ sự hỗ trợ của các đoàn thể tại địa phương song do hoàn cảnh khó khăn, chị Huỳnh Ngọc Bích Sơn (lao động tự do tại quận 8) đang tạm ngưng đóng. Vì muốn có lương hưu khi về già nên ban đầu chị dự tính sẽ tham gia lại khi gia đình hết khó khăn, tuy nhiên sau 2 năm gồng gánh, cuộc sống của chị vẫn khá chật vật do chồng sức khỏe yếu, các con đang độ tuổi ăn học, nên mong muốn ấy liên tục bị trì hoãn. Chị thắc mắc: "Khả năng tiếp tục tham gia BHXH của tôi khá thấp. Vì vậy, trong trường hợp tôi không thể đóng tiếp thì liệu có được rút BHXH một lần cho quãng thời gian đã đóng hay không?"

Người dân được tư vấn về chính sách BHXH, BHYT

Điều 102 Luật BHXH 2024 (có hiệu lực từ 1-7) quy định người tham gia BHXH sẽ được rút BHXH 1 lần trong các trường hợp:

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 nhưng có thời gian đóng BHXH chưa đủ 15 năm mà không tiếp tục tham gia BHXH.

Trường hợp người lao động không rút BHXH 1 lần thì có thể lựa chọn hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 Luật BHXH 2024;

- Ra nước ngoài để định cư;

- Người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS;

- Người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng;

- Người lao động có thời gian đóng BHXH trước ngày Luật BHXH 2024 có hiệu lực thi hành, sau 12 tháng không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

Như vậy, trường hợp của chị Sơn có thể rút BHXH một lần nếu thuộc các trường hợp nêu trên