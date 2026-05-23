Từ 1/7, phạt đến 50 triệu đồng với người có hành vi sau

Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và không gian mạng. Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Điểm đáng chú ý của nghị định là các chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm trên mạng xã hội, đặc biệt là việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, nội dung độc hại hoặc vi phạm quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Theo quy định, mức phạt từ 20-30 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Lực lượng công an xử phạt vi phạm hành chính 4 người đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. (Ảnh: CA)

Ngoài ra, người dùng mạng xã hội cũng có thể bị xử phạt nếu đăng tải các nội dung cổ súy tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người; nội dung dâm ô, đồi trụy; thông tin phản cảm, phá hoại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tiêu cực đến đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các hành vi đăng tải nội dung mô tả chi tiết cảnh chém giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; chia sẻ trái phép tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm chưa được phép lưu hành hoặc đã bị cấm lưu hành cũng nằm trong diện xử phạt.

Đáng chú ý, nghị định cũng quy định xử phạt đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ bị cấm; chia sẻ đường dẫn đến các nội dung vi phạm pháp luật trên mạng.

Đặc biệt, việc lợi dụng mạng xã hội để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí khi không đúng quy định cũng sẽ bị xử lý.

Đối với các hành vi nghiêm trọng hơn, mức phạt có thể lên tới 30-50 triệu đồng. Nhóm vi phạm này bao gồm việc đăng tải thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt giới tính hoặc phân biệt chủng tộc.

Người dùng mạng xã hội cũng có thể bị xử phạt nặng nếu tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân hoặc các thông tin thuộc danh mục bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho cơ quan nhà nước hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng thuộc nhóm vi phạm bị xử phạt từ 30-50 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, nghị định còn quy định biện pháp khắc phục hậu quả như buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm. Với các trường hợp nghiêm trọng, cơ quan chức năng có thể yêu cầu khóa tài khoản, trang cộng đồng hoặc kênh nội dung liên quan.

Nhiều ý kiến cho rằng việc siết chặt quản lý mạng xã hội là cần thiết trong bối cảnh tình trạng tin giả, nội dung độc hại và hành vi lợi dụng không gian mạng ngày càng phức tạp. Các quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh hơn cho người dùng.

