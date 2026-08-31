Từ 1/9, chính thức áp dụng thay đổi quan trọng liên quan đến CCCD, người dân cả nước chú ý

Theo Kế hoạch số 3115/KH-BHXH, từ ngày 1/9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu giai đoạn chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ.

Nhiều người dân quan tâm việc thay đổi cách định danh có ảnh hưởng đến sổ BHXH, thẻ BHYT và quá trình đóng, hưởng các chế độ hay không. Theo BHXH Việt Nam khẳng định, đây là thay đổi về phương thức định danh trên hệ thống, không làm thay đổi quá trình tham gia, dữ liệu đóng - hưởng, giá trị sử dụng thẻ cũng như quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT của người tham gia.

Như vậy, việc hệ thống chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân/số căn cước thay mã số BHXH không đồng nghĩa người dân phải đi đổi sổ BHXH hoặc thẻ BHYT. Các dữ liệu về quá trình tham gia và quyền lợi đã được ghi nhận tiếp tục được quản lý trên hệ thống.

Việc chuyển đổi cũng phù hợp với quá trình số hóa sổ BHXH. Theo Nghị định 164/2025/NĐ-CP, sổ BHXH được cấp cho từng người lao động và mỗi người chỉ được cấp duy nhất một mã số BHXH. Sổ BHXH bản điện tử do Bộ Tài chính tạo lập, chứa các thông tin như sổ BHXH bản giấy và được tích hợp với tài khoản định danh điện tử của cá nhân.

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Trước mốc vận hành từ 1/9/2026, ngành BHXH đã triển khai sử dụng số ĐDCN/CCCD thay mã số BHXH. Theo Công văn số 1804/BHXH-QLT ngày 4/8/2025 của BHXH Việt Nam, từ ngày 1/8/2025, số ĐDCN/CCCD được sử dụng thay thế mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT. Từ mốc 1/9/2026 cần được hiểu là thời điểm chính thức chuyển đổi dữ liệu và vận hành đồng bộ trên các phần mềm nghiệp vụ.

Giai đoạn bắt đầu từ ngày 01/9/2026, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số thông báo thực hiện chuyển đổi tập trung trên toàn bộ các hệ thống nghiệp vụ theo lịch do Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: chuyển đổi đơn vị tham gia BHXH, BHYT sang bộ mã quản lý mới; chuyển đổi mã số BHXH sang số ĐDCN/CCCD; xử lý các trường hợp chưa được chuyển đổi tự động; đồng bộ dữ liệu sang các phần mềm nghiệp vụ liên quan. Đồng thời, hệ thống sẽ thực hiện chuyển đổi tài khoản VssID, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và dữ liệu hồ sơ điện tử.

Sau khi chuyển đổi, kết quả chuyển đổi mã số BHXH sẽ được thông báo đến người tham gia thông qua ứng dụng VssID. Các hệ thống cũng tiếp tục được kiểm tra, đối soát dữ liệu, xử lý các trường hợp sai lệch, trùng hoặc thiếu dữ liệu và theo dõi, giám sát để kịp thời xử lý các lỗi phát sinh trong suốt quá trình chuyển đổi.

BHXH Việt Nam đồng thời khuyến nghị người tham gia chủ động kiểm tra thông tin và giá trị sử dụng thẻ BHYT để kịp thời phát hiện trường hợp dữ liệu chưa được cập nhật hoặc chưa chính xác. Việc tra cứu có thể thực hiện trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID hoặc các nền tảng được cơ quan BHXH hướng dẫn.

Với những trường hợp thông tin cá nhân giữa dữ liệu BHXH và dữ liệu dân cư chưa khớp, người tham gia cần phối hợp cập nhật, điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan BHXH để bảo đảm số định danh cá nhân được sử dụng thống nhất. Việc chuyển sang một mã định danh thống nhất được kỳ vọng giúp giảm giấy tờ, hạn chế trùng lặp dữ liệu và thuận tiện hơn khi người dân thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT trên môi trường điện tử.