Từ 11/7/2026: Nhóm đối tượng này được nhận khoản thưởng hấp dẫn từ 5-80 triệu đồng: Điều kiện là gì?

Câu 1: Chính sách khen thưởng đặc thù từ 5 - 80 triệu đồng được áp dụng tại địa phương nào?

A. Tỉnh Lâm Đồng. ✓

B. Tỉnh Khánh Hòa.

C. Tỉnh Đồng Nai.

D. Tỉnh Bình Thuận.

Giải thích: Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND ban hành bởi Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/2026. Văn bản này quy định cụ thể các chế độ, chính sách ưu đãi đặc thù dành cho học sinh trường THPT chuyên, cùng các chuyên gia, giáo viên và học sinh đạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế trên địa bàn tỉnh theo ghi nhận từ Thư viện Pháp luật.

Đáp án đúng là: A. Tỉnh Lâm Đồng.

Câu 2: Nhóm đối tượng chính nào được hưởng chính sách khen thưởng đặc thù này?

A. Vận động viên năng khiếu.

B. Học sinh đạt giải kỳ thi. ✓

C. Doanh nhân sáng tạo trẻ.

D. Nghệ sĩ ưu tú của tỉnh.

Giải thích: Chính sách khen thưởng mới tập trung ưu tiên khuyến khích và bồi dưỡng nhân tài trong môi trường giáo dục phổ thông. Đối tượng thụ hưởng cốt lõi bao gồm học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế. Điều này góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn tại địa phương.

Đáp án đúng là: B. Học sinh đạt giải kỳ thi.

Nghị quyết 30 quy định chính sách khen thưởng đối với học sinh giỏi với mức tối thiểu 5 triệu đồng/học sinh từ ngày 11/7/2026. (Ảnh: Sở GD&ĐT Lâm Đồng)

Câu 3: Thành tích học tập xuất sắc nào sẽ được nhận mức thưởng kịch khung là 80 triệu đồng?

A. Giải Nhất (Huy chương Vàng) cấp quốc gia.

B. Giải Nhì (Huy chương Bạc) cấp quốc tế.

C. Giải Nhất (Huy chương Vàng) cấp quốc tế. ✓

D. Giải Ba (Huy chương Đồng) cấp quốc tế.

Giải thích: Theo biểu định mức khen thưởng chi tiết được quy định tại Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND, mức thưởng kịch khung 80.000.000 đồng được áp dụng riêng cho học sinh đạt giải Nhất (Huy chương Vàng) cấp quốc tế hoặc khu vực quốc tế. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực trí tuệ vượt bậc của các em học sinh trên đấu trường tri thức toàn cầu theo trích dẫn từ nguồn Thư viện Pháp luật.

Đáp án đúng là: C. Giải Nhất (Huy chương Vàng) cấp quốc tế.

Câu 4: Học sinh đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh được nhận mức khen thưởng tối thiểu là bao nhiêu?

A. 2 triệu đồng.

B. 3 triệu đồng.

C. 4 triệu đồng.

D. 5 triệu đồng. ✓

Giải thích: Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND quy định mức thưởng tối thiểu là 5.000.000 đồng dành riêng cho học sinh đạt giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh về các môn văn hóa (áp dụng cho cả cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông). Đây là sự khích lệ thiết thực của chính quyền tỉnh Lâm Đồng nhằm tạo động lực thi đua học tập sôi nổi cho học sinh phổ thông ngay từ cấp cơ sở.

Đáp án đúng là: D. 5 triệu đồng.

Câu 5: Theo Luật Giáo dục, cấp học nào nhằm hình thành cơ sở phát triển ban đầu của học sinh?

A. Giáo dục mầm non.

B. Giáo dục tiểu học. ✓

C. Giáo dục trung học cơ sở.

D. Giáo dục trung học phổ thông.

Giải thích: Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Giáo dục 2019, mục tiêu của giáo dục tiểu học được xác định là nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và năng lực của học sinh. Giai đoạn này đóng vai trò nền tảng quan trọng giúp trẻ rèn luyện nhân cách và các kỹ năng sống cơ bản để tự tin tiếp tục học lên cấp trung học cơ sở.

Đáp án đúng là: B. Giáo dục tiểu học.