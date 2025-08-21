Từ 11h30 trưa nay, Hà Nội cấm đường tổng duyệt diễu binh: Chỉ cần thao tác sau, người dân có thể cập nhật đường cấm theo từng phút ngay trên điện thoại

Nhằm phục vụ cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng﻿ Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 , UBND TP Hà Nội đã chính thức tích hợp nền tảng số “A80 – Tự hào Việt Nam” vào ứng dụng iHanoi . Đây là kênh tra cứu nhanh chóng, giúp người dân và du khách dễ dàng nắm bắt thông tin về các tuyến phố cấm đường, lộ trình diễu binh cũng như các tiện ích hỗ trợ xung quanh.

Theo Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội, từ cuối tháng 8/2025, iHanoi đã được cập nhật nền tảng A80, cho phép người dùng:

- Xem bản đồ tương tác theo thời gian thực các tuyến phố bị hạn chế giao thông.

- Nắm rõ lộ trình diễu binh, diễu hành của từng khối lực lượng.

- Tra cứu các điểm tiện ích công cộng như trạm y tế, bãi gửi xe, nhà vệ sinh, điểm ăn uống, khu vực xem diễu binh.

- Nhận thông báo trực tiếp về thời gian cấm đường, phân luồng giao thông từ Công an TP Hà Nội.

Đặc biệt, bản đồ hỗ trợ cả chế độ ngoại tuyến, giúp người dùng vẫn có thể theo dõi dữ liệu ngay cả khi mất kết nối internet.



Cách tra cứu bản đồ cấm đường trên iHanoi

Người dân có thể thực hiện theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Tải hoặc cập nhật ứng dụng iHanoi trên App Store/Google Play.

Bước 2: Tại giao diện chính, chọn mục “A80 – Tự hào Việt Nam” .

Bước 3: Mở bản đồ tương tác ở thanh công cụ dưới cùng để xem chi tiết các tuyến phố cấm, lộ trình diễu binh

Bước 4: Chạm vào biểu tượng 'Cấm đường' -> Chọn 'Theo thời gian thực' trên bản đồ để hiển thị thông tin cụ thể từng tuyến đường hoặc tiện ích xung quanh. Bật thông báo và chia sẻ vị trí để nhận hướng dẫn điều chỉnh lộ trình kịp thời.

Ngoài ra, người dân có thể truy cập trực tiếp website a80.hanoi.gov.vn nếu không muốn cài ứng dụng.

Chi tiết lịch cấm đường Hà Nội từ nay đến 2/9

Nhằm phục vụ cho buổi hợp luyện lần thứ nhất cho đại lễ A80 vào lúc 20h ngày 21/8, Công an TP Hà Nội kéo dài thời gian cấm đường từ 11h30 đến 3h hôm sau.