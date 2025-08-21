Từ 11h30 trưa nay, Hà Nội cấm đường tổng duyệt diễu binh: Chỉ cần thao tác sau, người dân có thể cập nhật đường cấm theo từng phút ngay trên điện thoại

Từ 11h30 trưa nay, Hà Nội bắt đầu cấm nhiều tuyến phố để tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. Người dân có thể theo dõi bản đồ cập nhật cấm đường theo thời gian thực ngay trên điện thoại chỉ bằng vài thao tác dưới đây.
Nhằm phục vụ cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 , UBND TP Hà Nội đã chính thức tích hợp nền tảng số “A80 – Tự hào Việt Nam” vào ứng dụng iHanoi . Đây là kênh tra cứu nhanh chóng, giúp người dân và du khách dễ dàng nắm bắt thông tin về các tuyến phố cấm đường, lộ trình diễu binh cũng như các tiện ích hỗ trợ xung quanh.
Theo Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội, từ cuối tháng 8/2025, iHanoi đã được cập nhật nền tảng A80, cho phép người dùng:
- Xem bản đồ tương tác theo thời gian thực các tuyến phố bị hạn chế giao thông.
- Nắm rõ lộ trình diễu binh, diễu hành của từng khối lực lượng.
- Tra cứu các điểm tiện ích công cộng như trạm y tế, bãi gửi xe, nhà vệ sinh, điểm ăn uống, khu vực xem diễu binh.
- Nhận thông báo trực tiếp về thời gian cấm đường, phân luồng giao thông từ Công an TP Hà Nội.
Đặc biệt, bản đồ hỗ trợ cả chế độ ngoại tuyến, giúp người dùng vẫn có thể theo dõi dữ liệu ngay cả khi mất kết nối internet.
Cách tra cứu bản đồ cấm đường trên iHanoi
Người dân có thể thực hiện theo các bước đơn giản sau:
Bước 1: Tải hoặc cập nhật ứng dụng iHanoi trên App Store/Google Play.
Bước 2: Tại giao diện chính, chọn mục “A80 – Tự hào Việt Nam” .
Bước 3: Mở bản đồ tương tác ở thanh công cụ dưới cùng để xem chi tiết các tuyến phố cấm, lộ trình diễu binh
Bước 4: Chạm vào biểu tượng 'Cấm đường' -> Chọn 'Theo thời gian thực' trên bản đồ để hiển thị thông tin cụ thể từng tuyến đường hoặc tiện ích xung quanh. Bật thông báo và chia sẻ vị trí để nhận hướng dẫn điều chỉnh lộ trình kịp thời.
Ngoài ra, người dân có thể truy cập trực tiếp website a80.hanoi.gov.vn nếu không muốn cài ứng dụng.
Chi tiết lịch cấm đường Hà Nội từ nay đến 2/9
Nhằm phục vụ cho buổi hợp luyện lần thứ nhất cho đại lễ A80 vào lúc 20h ngày 21/8, Công an TP Hà Nội kéo dài thời gian cấm đường từ 11h30 đến 3h hôm sau.
Các tuyến phố sẽ cấm hoàn toàn phương tiện lưu thông vẫn giữ nguyên như thông báo trước đó gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây.
Ngoài ra, còn có phố Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền), Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).
Cũng trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức tạm cấm phương tiện trên các tuyến đường trong vành đai 1, trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố.
Các tuyến đường trong vành đai 1 đến vành đai 2 sẽ tạm cấm ôtô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe chở khách từ 16 chỗ trở lên. Việc tạm cấm diễn ra trong thời gian ngắn, khi có đoàn xe phục vụ đại lễ A80 đi qua, sau đó phương tiện được lưu thông bình thường.
Ngoài ngày 21/8, Hà Nội cũng sẽ cấm đường phục vụ tổng hợp luyện lần hai từ 20h ngày 24/8; sơ duyệt từ 20h ngày 27/8 và tổng duyệt từ 6h30 ngày 30/8.
