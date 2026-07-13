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Từ 13/7, người dân ở Hà Nội có thể tự tra cứu tiến độ cấp, đổi GPLX

| | Kinh tế số

Từ hôm nay, 13/7, người dân ở Hà Nội có thể tự tra cứu tiến độ cấp, đổi GPLX trực tuyến bằng điện thoại, máy tính có kết nối mạng.

Từ 13/7, người dân ở Hà Nội có thể tự tra cứu tiến độ cấp, đổi GPLX- Ảnh 1.

Người dân ở Hà Nội có thể tra cứu tiến độ cấp, đổi GPLX trực tuyến.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ 13/7, đơn vị chính thức đưa vào vận hành công cụ “Tra cứu giấy phép lái xe” trên Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội.

Việc này giúp người dân dễ dàng theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ cấp, đổi GPLX, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Thông qua hệ thống, người dân sau khi thực hiện thủ tục cấp, đổi GPLX có thể chủ động tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ mà không phải trực tiếp đến cơ quan chức năng hoặc liên hệ để hỏi thông tin như trước.

Các bước thực hiện rất đơn giản, người dân truy cập Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, nhập các thông tin theo yêu cầu (họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số GPLX và nơi cư trú) hệ thống sẽ tự động đối chiếu dữ liệu và hiển thị tình trạng giải quyết hồ sơ, đơn vị đang xử lý, địa điểm trả kết quả và các thông tin liên quan.

Như vậy, chỉ cần điện thoại, máy tính… có kết nối mạng người dân có thể biết hồ sơ đang được giải quyết ở giai đoạn nào, thời điểm dự kiến nhận kết quả cũng như nơi nhận GPLX sau khi hoàn thành.

Việc công khai trạng thái xử lý hồ sơ giúp người dân chủ động theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Đối với lực lượng CSGT, thông qua công cụ tra cứu trực tuyến sẽ hỗ trợ giảm số lượng yêu cầu tra cứu trực tiếp, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, việc triển khai đến Công an cấp xã sẽ phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến ngay tại nơi cư trú, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp, phân quyền gắn với ứng dụng công nghệ số.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

Từ Khóa:
GPLX

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