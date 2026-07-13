Việt Nam bứt tốc trong cuộc đua ứng dụng AI

Theo thống kê mới nhất từ Microsoft, Việt Nam hiện đứng thứ 2 Đông Nam Á về mức độ ứng dụng AI chỉ sau Singapore, đồng thời là quốc gia có tốc độ tăng trưởng ứng dụng AI nhanh nhất khu vực. Những con số này không chỉ phản ánh sự phổ biến của công nghệ, mà còn cho thấy Việt Nam đang bước vào một giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ trong quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo.

Theo thống kê của Microsoft, mức độ ứng dụng AI của Việt Nam hiện đạt 26,5%, tăng 3 điểm phần trăm so với năm ngoái. Dù vẫn còn khoảng cách lớn với vị trí dẫn đầu của Singapore - quốc gia xếp thứ 2 toàn cầu), Việt Nam vẫn đứng trên hầu hết quốc gia Đông Nam Á khác như Malaysia, Philippines và Thái Lan.

Ông Dhanawat Suthumpun - Giám đốc điều hành thị trường mới nổi Microsoft cho biết: "Chúng tôi đang nhận thấy một động lực mạnh mẽ từ các doanh nghiệp, cộng đồng nhà phát triển, lĩnh vực giáo dục và khu vực công trong việc tìm hiểu cách AI có thể thúc đẩy năng suất, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh".

Theo các chuyên gia, thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tạo nền tảng để AI được ứng dụng rộng rãi hơn. Từ khu vực công cho đến các ngành nghề lĩnh vực khác trong cuộc sống, AI đang giúp tự động hóa nhiều quy trình, hỗ trợ phân tích dữ liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện năng suất lao động.

"Ngoài thương mại điện tử và bán lẻ ra thì chúng ta thấy còn có các lĩnh vực khác như y tế, chăm sóc sức khỏe cũng đang được ứng dụng AI phổ biến. Hay các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm hay đặc biệt là trong sản xuất, các hoạt động phân phối giao nhận cũng đang bắt đầu phổ biến ứng dụng các sản phẩm AI làm tăng hiệu quả hoạt động của nền kinh tế. Vì vậy, có thể đóng góp vào sự tăng trưởng trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam", ông Nguyễn Bình Minh - Giảng viên Trường Đại học Thương mại cho hay.

Ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam cho biết: "Hạ tầng Internet và hạ tầng số của Việt Nam đã có nhiều bước phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu hiện nay. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai các giải pháp AI, phục vụ hiệu quả cho nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất".

Trong giai đoạn tiếp theo, việc xây dựng hạ tầng AI quốc gia, phát triển các hạ tầng tính toán dữ liệu cho AI, phát triển các mô hình AI. "Make in Vietnam", xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện hành lang pháp lý và tạo ra giá trị thực chất là những bước đi quan trọng nhằm đưa AI trở thành công nghệ phục vụ đắc lực cho cuộc sống và tăng trưởng kinh tế.