LinkedIn, "nghĩa địa việc làm ma", đang trở thành app hẹn hò bất đắc dĩ: Khi CV đáng tin hơn cả profile Tinder

Đằng sau con số tưởng như giai thoại vui ấy là một câu chuyện kinh doanh nghiêm túc: Ngành công nghiệp hẹn hò trực tuyến trị giá hàng tỷ USD đang đánh mất thứ tài sản quý nhất của mình, đó là niềm tin. Và người hưởng lợi lại là một nền tảng chưa bao giờ có ý định se duyên cho ai.

Con số trên đến từ báo cáo "LinkedIn Romance Report" do Zety, nền tảng chuyên về công cụ tạo CV, thực hiện với hơn 1.000 người lao động Mỹ vào tháng 4/2026.

Khoảng 22% người được hỏi thừa nhận từng nhắn tin hoặc đáp lại tin nhắn mang ý định tán tỉnh trên LinkedIn, và cứ 8 người thì có 1 người cho biết những cuộc trò chuyện đó cuối cùng thành một mối quan hệ thực sự.

Nhưng vai trò đáng chú ý nhất của LinkedIn trong văn hóa hẹn hò hiện đại không phải là nơi tán tỉnh, mà là công cụ thẩm định. Cứ 5 người thì có 1 người thừa nhận từng dùng LinkedIn để tra cứu đối tượng tiềm năng họ quen qua app hẹn hò hoặc ngoài đời, tỷ lệ này ở Millennials lên tới 33% và Gen Z là 27%. Gần một nửa (48%) tin rằng thông tin trên hồ sơ LinkedIn đáng tin hơn thông tin trên các ứng dụng hẹn hò chuyên dụng.

Chính con số 48% này mới là điều ngành dating app phải giật mình.

Ngành hẹn hò tỷ đô đang trả giá cho khủng hoảng niềm tin

Để hiểu vì sao dân công sở lại đi "soi" người yêu tương lai trên một nền tảng tuyển dụng, cần nhìn vào tình cảnh của các app hẹn hò truyền thống. Bumble, ứng dụng từng được định giá 13 tỷ USD khi IPO năm 2021 với triết lý "phụ nữ chủ động trước", hiện chỉ còn vốn hóa khoảng 388 triệu USD, tức bốc hơi khoảng 97% giá trị. Năm 2025, lượng người dùng trả phí của Bumble giảm hơn 11%, doanh thu giảm gần 10%, công ty lỗ ròng kỷ lục và phải cắt 30% nhân sự. Sang quý 1/2026, người dùng trả phí tiếp tục giảm khoảng 20% so với cùng kỳ, và các nguồn tin cho biết Bumble đang cân nhắc bán mình.

Match Group, tập đoàn mẹ của Tinder và Hinge, cũng không né tránh vấn đề. Trong thư gửi cổ đông đầu năm 2026, ban lãnh đạo thừa nhận Gen Z đang chịu "dating fatigue", mệt mỏi vì hẹn hò, và muốn "sự chân thực và niềm tin", buộc Tinder phải thiết kế lại toàn bộ trải nghiệm khám phá để bớt lặp lại, đồng thời siết chặt xác minh danh tính. Nói cách khác, chính người khổng lồ của ngành cũng xác nhận: mô hình quẹt trái quẹt phải đã trở thành gánh nặng thay vì lợi thế.

Vấn đề cốt lõi của dating app là bất cân xứng thông tin. Người dùng không có cách nào biết ảnh có thật không, nghề nghiệp có thật không, người bên kia có đang "cắm" cùng lúc năm cuộc trò chuyện khác không. Ghosting và catfishing không phải lỗi kỹ thuật, chúng là hệ quả tất yếu của một môi trường nơi danh tính không cần kiểm chứng và cái giá của sự dối trá gần như bằng không.

LinkedIn thì ngược lại.

Hồ sơ gắn với tên thật, công ty thật, đồng nghiệp thật. Trước khi kịp nói câu chào, bạn đã biết đối phương làm ở đâu, học trường gì, có nhảy việc ba tháng một lần hay không, và quan trọng nhất là có những mối quan hệ chung nào có thể "xác minh chéo". Jasmine Escalera, chuyên gia nghề nghiệp của Zety, gọi thẳng tên hiện tượng này: "Sự minh bạch đó tạo ra cảm giác an toàn đang thiếu vắng trong văn hóa quẹt hiện nay. Mọi người không hẳn lên nền tảng để tìm tình yêu, nhưng họ đang dùng các cột mốc sự nghiệp như một thước đo thay thế cho tính cách và độ đáng tin cậy."

Xét về kinh tế học, LinkedIn đang sở hữu miễn phí thứ mà các dating app phải đốt hàng chục triệu USD để xây dựng: một hệ thống xác minh danh tính do chính người dùng và mạng lưới nghề nghiệp của họ duy trì. Không ai dám bịa chức danh trên LinkedIn khi sếp cũ và đồng nghiệp cũ đều nằm trong danh sách kết nối.

Nghịch lý: Nền tảng đầy "việc làm ma" lại là nơi con người đáng tin nhất

Điều trớ trêu là bản thân LinkedIn cũng đang vật lộn với khủng hoảng niềm tin của riêng mình, chỉ là ở một mặt trận khác. Một phân tích năm 2025 ước tính 27,4% tin tuyển dụng tại Mỹ trên LinkedIn có khả năng là "ghost jobs", những vị trí đăng lên nhưng không có ý định tuyển thật. Số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy cứ 3 tin tuyển dụng thì có 1 tin không bao giờ dẫn đến một đợt tuyển thực tế, và gần 1/3 nhà tuyển dụng thừa nhận đăng tin không nhằm tuyển ngay, mà để gom hồ sơ, thăm dò thị trường lương, hoặc đơn giản là tạo ảo giác công ty đang tăng trưởng.

Vậy là hình thành một nghịch lý thú vị, người dùng không còn tin vào các tin tuyển dụng trên LinkedIn, nhưng lại tin vào con người trên LinkedIn hơn bất kỳ đâu. Lớp "việc làm" của nền tảng đang xuống cấp, nhưng lớp "danh tính" thì vẫn là tài sản đắt giá, đủ đắt để người ta mang cả chuyện hệ trọng như tìm bạn đời sang đó xử lý. Với Microsoft, công ty mẹ của LinkedIn, đây là kiểu giá trị nền tảng mà không chiến dịch marketing nào mua được.

Tiêu chí hấp dẫn trên LinkedIn cũng mang màu sắc riêng. Ngoài ảnh đại diện (57%), yếu tố khiến người ta nảy sinh cảm tình nhiều nhất là phần giới thiệu thể hiện cá tính (55%) và các mối quan hệ chung (41%), theo sau là lộ trình thăng tiến, học vấn và chức danh. Green flag trên LinkedIn, hóa ra, là một sự nghiệp ổn định.

Ranh giới mong manh và cái giá của việc "tán tỉnh" nhầm chỗ

Dù vậy, số đông vẫn chưa sẵn sàng biến nơi tìm việc thành nơi tìm người yêu. Gần 74% người được hỏi cho rằng lời tán tỉnh trên LinkedIn vượt qua ranh giới chuyên nghiệp, và 65% lo ngại việc này có thể hủy hoại danh tiếng nghề nghiệp. Chỉ 26% xem đây là "chuyện bình thường", trong đó nam giới nghĩ vậy nhiều gấp đôi nữ giới. Khoảng cách này nói lên một thực tế không mấy dễ chịu: gánh nặng của những tin nhắn tán tỉnh không mong muốn phần lớn đè lên phụ nữ, những người lên LinkedIn để làm việc chứ không phải để bị "thả thính".

LinkedIn hiểu rõ rủi ro đó. Nền tảng khẳng định mọi hành vi tán tỉnh và quấy rối đều vi phạm quy tắc cộng đồng và người dùng có thể báo cáo để xử lý. Bởi nếu phụ nữ bắt đầu cảm thấy không an toàn khi networking, thứ bị xói mòn không chỉ là trải nghiệm người dùng, mà là chính giá trị cốt lõi giúp LinkedIn được tin cậy.

Câu chuyện LinkedIn chỉ là lát cắt của một dịch chuyển lớn hơn: hẹn hò đang rời khỏi các app hẹn hò. Strava, mạng xã hội thể thao 100 triệu người dùng, từng bắt tay Bumble tổ chức chuỗi sự kiện kết đôi mùa hè. Duolingo ghi nhận những cặp đôi nên duyên từ thông báo chúc mừng chuỗi ngày học. Điểm chung của các nền tảng này là người dùng hiện diện ở đó với con người thật đang làm việc thật, chạy bộ thật, học thật, thay vì một bộ hồ sơ được tô vẽ cho mục đích duy nhất là gây ấn tượng.

Với ngành dating app, đây là lời cảnh báo mang tính sống còn: khi niềm tin trở thành tài nguyên khan hiếm nhất của hẹn hò trực tuyến, lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về những nền tảng xây trên danh tính thật, thứ mà Tinder hay Hinge có đổ thêm bao nhiêu tiền vào AI cũng khó sao chép. LinkedIn chưa bao giờ muốn làm app hẹn hò, và có lẽ cũng không nên làm. Nhưng chừng nào một bản CV còn đáng tin hơn một profile hẹn hò, dân công sở sẽ còn tiếp tục lướt qua ranh giới giữa "rất mong được kết nối" và "rất mong được mời bạn đi ăn tối".