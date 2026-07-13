Một ngày sau cái chết của trình duyệt AI ChatGPT Atlas, chuyện bất ngờ xảy ra!

Ngày 9/7, OpenAI xác nhận sẽ khai tử ChatGPT Atlas, trình duyệt tích hợp AI ra mắt hồi tháng 10/2025, dự kiến ngừng hoạt động vào 9/8. Chỉ một ngày sau, 10/7, Anthropic công bố Claude Code trên desktop được cập nhật lên bản v2.1.206, bổ sung một trình duyệt tích hợp ngay trong ứng dụng. Thông tin do tài khoản X chính thức của đội ngũ Claude Code, ClaudeDevs, đăng tải.

Giao diện trình duyệt tích hợp mới trên Claude Code Desktop - Ảnh cắt từ clip

Theo mô tả của Anthropic, trình duyệt mới hoạt động dưới dạng một cửa sổ tích hợp ngay trong ứng dụng Claude Desktop, có các tab và được chính Claude điều khiển: mở tài liệu kỹ thuật, file thiết kế, hoặc bất kỳ trang web nào, đọc nội dung, click chuột, điền form thay người dùng. Tính năng mở bằng tổ hợp phím Cmd+Shift+B trên macOS hoặc Ctrl+Shift+B trên Windows, hoặc từ menu Views.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Anthropic giới hạn phạm vi tính năng này. Trình duyệt chạy với một hồ sơ (profile) sạch sẽ, tách biệt hoàn toàn khỏi trình duyệt cá nhân của người dùng, không mang theo tài khoản đăng nhập hay lịch sử duyệt web đã lưu. Anthropic khuyến nghị dùng tính năng này cho việc dựng và kiểm thử ứng dụng, hoặc các trang không cần danh tính người dùng. Nếu muốn Claude thao tác thay người dùng trong các phiên đã đăng nhập sẵn, ví dụ đặt vé hay quản lý email, Anthropic hướng người dùng sang tiện ích mở rộng Claude for Chrome, vốn chia sẻ trạng thái đăng nhập với trình duyệt chính.

Claude cung cấp 2 kiểu điều khiển trình duyệt: một là tích hợp sẵn trong ứng dụng Claude Desktop, tách biệt hoàn toàn với thông tin cá nhân người dùng; và hai là thông qua tiện ích Claude for Chrome, vốn được sử dụng để Claude có thể điều khiển trình duyệt Chrome - Ảnh: Claude

Sự khác biệt này cho thấy Anthropic không có ý định dùng trình duyệt mới để cạnh tranh trực tiếp với Chrome cho việc duyệt web hàng ngày, mà chỉ giải quyết đúng một nhu cầu hẹp của lập trình viên: xem tài liệu, kiểm tra ứng dụng, mà không phải rời khỏi cửa sổ code. Đây cũng là cách tiếp cận nhất quán với hướng đi lâu nay của Anthropic, tập trung gần như toàn bộ vào công cụ dành cho lập trình viên và doanh nghiệp, thay vì phát triển sản phẩm tiêu dùng đại chúng.

Trong khi đó, hướng đi của OpenAI với Atlas lại ngược lại. Trình duyệt này được xây dựng như một sản phẩm độc lập, nhắm đến người dùng phổ thông, với tham vọng thay thế thói quen duyệt web hàng ngày. Sau khi Atlas bị khai tử, năng lực duyệt web của OpenAI được gộp vào ứng dụng ChatGPT trên desktop, một tiện ích mở rộng Chrome, và một trình duyệt chạy trên đám mây, tất cả đều phục vụ nhóm người dùng rộng hơn nhiều so với đối tượng lập trình viên mà Claude Code nhắm tới.

Atlas từng được kỳ vọng sẽ là kỷ nguyên duyệt web AI kiểu mới khi mới ra mắt, tuy nhiên cuối cùng đã bị OpenAI khai tử sau chưa đầy một năm, kết thúc tham vọng thay đổi thói quen duyệt web của người dùng - Ảnh chụp màn hình

Cùng đi đến kết luận trình duyệt nên là một tính năng nằm trong ứng dụng có sẵn thay vì một sản phẩm độc lập, nhưng 2 công ty lại xuất phát từ 2 điểm khác nhau. OpenAI rút lui sau khi Atlas không thể mở rộng ra ngoài macOS suốt 9 tháng tồn tại. Anthropic thì chưa từng thử xây một trình duyệt cạnh tranh với Chrome, và bản cập nhật lần này vẫn giữ nguyên phạm vi hẹp, chỉ phục vụ lập trình viên đang dùng Claude Code.