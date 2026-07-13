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AI làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng ngân hàng

| | Kinh tế số

AI làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng ngân hàng

ECB yêu cầu các ngân hàng lớn xây dựng kế hoạch ứng phó trước làn sóng tấn công mạng ứng dụng AI, đồng thời tăng cường bảo vệ hạ tầng số.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh những lợi ích, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tấn công mạng. Các mô hình AI có khả năng phát hiện lỗ hổng trong những hệ thống bảo mật phức tạp, đặt các tổ chức tài chính trước nhiều rủi ro mới. Trước thực tế này, Ngân hàng Trung ương châu Âu vừa yêu cầu các ngân hàng lớn tăng cường phòng thủ, coi rủi ro từ AI là một thách thức.

Ngân hàng Trung ương châu Âu đã gửi thư tới 110 ngân hàng lớn trong khu vực giám sát của ngân hàng châu Âu, yêu cầu xây dựng kế hoạch hành động trước nguy cơ tấn công mạng có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

Các ngân hàng phải nộp kế hoạch trước ngày 31/10, trong đó nêu rõ biện pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm tăng khả năng chống chịu. Động thái này diễn ra cùng thời điểm Ủy ban châu Âu công bố Kế hoạch hành động về an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo.

Theo các cơ quan châu Âu, AI có thể làm tăng tốc độ phát hiện lỗ hổng, tự động hóa tấn công, khai thác phần mềm chưa vá lỗi và mở rộng các hình thức lừa đảo, xâm nhập mạng.

ECB yêu cầu các tổ chức tín dụng ưu tiên bảo vệ các hệ thống kết nối Internet, phần mềm của bên thứ ba và các thành phần mã nguồn mở; đồng thời đẩy nhanh việc khắc phục lỗ hổng, tăng cường giám sát an ninh mạng và hiện đại hóa các nền tảng công nghệ đã cũ.

Hội đồng Rủi ro Hệ thống châu Âu cũng đã nâng đánh giá rủi ro an ninh mạng của khu vực tài chính từ mức cao lên mức nghiêm trọng.

Theo Lan Phương

VTV

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