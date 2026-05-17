Từ 15/5 chuyển khoản Vietcombank có thay đổi quan trọng, người dùng hết sức chú ý

Dừng tính năng tự động tách lệnh chuyển khoản với giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên

Từ 0h ngày 15/5/2026, Vietcombank chính thức ngừng tính năng tự động tách lệnh chuyển tiền đối với các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên trên ứng dụng VCB Digibank, nhằm thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về cung ứng dịch vụ thanh toán.

Trước đó, hệ thống của ngân hàng có hỗ trợ tự động chia nhỏ các giao dịch giá trị lớn để khách hàng có thể chuyển tiền nhanh qua Napas 24/7. Tuy nhiên, kể từ 0h ngày 15/5, tiện ích này sẽ không còn được duy trì. Theo Vietcombank, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sau đó sẽ được xử lý theo hình thức chuyển khoản thông thường. Ngân hàng cũng khuyến cáo khách hàng nên chủ động sắp xếp kế hoạch giao dịch để tránh ảnh hưởng đến nhu cầu chuyển tiền.

Trong trường hợp cần chuyển tiền nhanh với số tiền từ 500 triệu đồng trở lên, khách hàng được khuyến nghị tự chia nhỏ giao dịch, đảm bảo mỗi lần chuyển dưới 500 triệu đồng để tiếp tục sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 24/7.

Biểu phí giao dịch chuyển tiền có sự thay đổi

Theo biểu phí áp dụng từ ngày 2/3/2026, Vietcombank tiếp tục miễn phí phần lớn giao dịch chuyển tiền nhanh 24/7 trên ứng dụng ngân hàng, kể cả chuyển liên ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng sẽ bắt đầu thu phí với các giao dịch giá trị lớn được chia nhỏ thành nhiều lệnh chuyển.

Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử áp dụng cho khách hàng cá nhân Vietcombank từ 2/3/2026

Cụ thể, với giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên, nếu khách hàng tách thành nhiều giao dịch để thực hiện qua dịch vụ chuyển nhanh 24/7, mức phí áp dụng là 9.000 đồng cho mỗi giao dịch gốc.

Ngoài ra, các giao dịch nộp thuế vào tài khoản kho bạc mở tại ngân hàng khác có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên cũng bị tính phí 0,005% giá trị giao dịch, tối đa 175.000 đồng/lần. Trong trường hợp giao dịch nộp thuế vào tài khoản kho bạc mở tại ngân hàng khác có giá trị dưới 500 triệu đồng, mức phí là 9.000 đồng/lần giao dịch.