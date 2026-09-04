Từ 20/9/2026, những người này được tặng đến 1 triệu đồng/lần, tối đa 3 triệu đồng/năm

Từ ngày 20/9/2026, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách tặng quà, động viên với mức chi đến 1.000.000 đồng/người/lần theo Nghị định 307/2026/NĐ-CP.

CÂU HỎI 1: Theo Nghị định 307/2026/NĐ-CP, ai được tặng quà động viên tối đa 1.000.000 đồng/lần từ ngày 20/9/2026?

A. Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú là người dân tộc thiểu số. ✔

B. Giáo viên đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

C. Cán bộ quản lý giáo dục có từ 25 năm công tác ở vùng đồng bào dân tộc.

D. Giảng viên đại học sở hữu bằng độc quyền sáng chế cấp quốc gia.

Giải thích:

Căn cứ Điều 13 Nghị định 307/2026/NĐ-CP, Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách tặng quà động viên tối đa 1.000.000 đồng/người/lần (và không quá 3.000.000 đồng/người/năm).

Đáp án đúng là: A. Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú là người dân tộc thiểu số.

CÂU HỎI 2: Quà tặng theo Nghị định 307/2026/NĐ-CP được trao vào các thời điểm nào?

A. Chi trả định kỳ hằng tháng cùng kỳ lương ngân sách nhà nước.

B. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày Quốc khánh 2/9 hằng năm.

C. Khi cá nhân chính thức công bố công trình nghiên cứu khoa học cấp quốc gia.

D. Tết Nguyên đán, lễ hội truyền thống DTTS hoặc khi lãnh đạo cấp cao đến thăm, làm việc. ✔

Giải thích:

Căn cứ Nghị định 307/2026/NĐ-CP, hoạt động chúc mừng, tặng quà áp dụng nhân dịp Tết Nguyên đán, các dịp Tết/Lễ hội truyền thống của dân tộc thiểu số hoặc khi lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đi thăm, làm việc tại địa phương.

Đáp án đúng là: D. Tết Nguyên đán, lễ hội truyền thống DTTS hoặc khi lãnh đạo cấp cao đến thăm, làm việc.

Theo Thư viện pháp luật, căn cứ tại Điều 13 Nghị định 307/2026/NĐ-CP (Hiệu lực từ 20/9/2026) quy định chính sách thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, động viên, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh đối với một số tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số trong đó bao gồm: Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú là người dân tộc thiểu số. (Ảnh: VTV)

CÂU HỎI 3: Theo Luật Thi đua, Khen thưởng 2022, nhà giáo trực tiếp giảng dạy cần bao nhiêu năm công tác để đủ tiêu chuẩn xét danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú"?

A. Từ đủ 10 năm trở lên.

B. Từ đủ 15 năm trở lên. ✔

C. Từ đủ 12 năm trở lên.

D. Từ đủ 20 năm trở lên.

Giải thích:

Căn cứ Điều 64 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022, nhà giáo trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy cần đáp ứng điều kiện thời gian công tác trong ngành từ đủ 15 năm trở lên để được xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú".

Đáp án đúng là: B. Từ đủ 15 năm trở lên.

CÂU HỎI 4: Tiêu chuẩn thâm niên và danh hiệu điều kiện để được xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân" (trực tiếp giảng dạy) là gì?

A. Đã đạt danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và có tối thiểu 15 năm trực tiếp giảng dạy.

B. Có bằng Tiến sĩ và đạt 25 năm công tác liên tục trong ngành giáo dục.

C. Đã đạt danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và có tối thiểu 20 năm trực tiếp giảng dạy. ✔

D. Chủ biên ít nhất 02 giáo trình đại học và có 18 năm trực tiếp giảng dạy.

Giải thích:

Theo Điều 64 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022, để xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", cá nhân bắt buộc phải đã được tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" và có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ đủ 20 năm trở lên.

Đáp án đúng là: C. Đã đạt danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và có tối thiểu 20 năm trực tiếp giảng dạy.

CÂU HỎI 5: Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" gồm những thành phần chính nào?

A. Bản khai thành tích theo mẫu quy định kèm bản sao các minh chứng tương ứng. ✔

B. Đơn tự nguyện đăng ký thi đua và xác nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 năm liên tiếp.

C. Sơ yếu lý lịch tư pháp, bản cam kết công tác lâu dài và bảng lương 10 năm gần nhất.

D. Biên bản họp hội đồng sư phạm và chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nâng cao.

Giải thích:

Căn cứ Điều 13 Nghị định 35/2024/NĐ-CP, hồ sơ cá nhân gồm: Bản khai thành tích đề nghị xét tặng theo Mẫu số 01 (Phụ lục III) và bản sao các minh chứng tương ứng với tiêu chuẩn (sáng kiến, đề tài, quyết định khen thưởng,...).

Đáp án đúng là: A. Bản khai thành tích theo mẫu quy định kèm bản sao các minh chứng tương ứng.



