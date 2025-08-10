Bí thư xã nói gì về việc mua quà tặng đại biểu dù có lệnh dừng của tỉnh?

Ngày 10-8, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, bài viết liên quan đến việc Đảng ủy xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An đã mua quà in dòng chữ "Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Văn" trên bình nước làm quà tặng cho các đại biểu tham dự đại hội.

Hình ảnh văn bản của Tỉnh ủy Nghệ An và phần quà tặng các đại biểu trên mạng xã hội. Nguồn: MXH

Sự việc khiến nhiều người có ý kiến trái chiều vì trước đó, ngày 4-8, Tỉnh ủy Nghệ An đã có công văn số 2731 về việc Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An. Theo đó, yêu cầu các Đảng ủy xã, phường tại Nghệ An không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng đại hội, dừng việc mua quà tặng cho các đại biểu tham dự đại hội.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 10-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Xuân Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Văn, thừa nhận việc có mua quà tặng cho đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Văn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Văn, việc đặt mua quà tặng các đại biểu đã được chuẩn bị từ trước khi có văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An về việc dừng mua quà tặng cho đại biểu tham dự đại hội. "Quà đã làm, in chữ cả rồi nên trả lại không được. Riêng phần văn nghệ chúng tôi đã cho dừng đúng như chỉ đạo của Tỉnh ủy"- ông Kiên giải thích.

Được biết, mỗi suất quà cho các đại biểu trị giá 300.000 đồng, tổng kinh phí mua quà tặng hơn 100 triệu đồng.

Xã Quỳnh Văn được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Quỳnh Văn (cũ), Quỳnh Tân và Quỳnh Thạch, tỉnh Nghệ An. Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Văn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong hai ngày 10 và 11-8.