Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư xã nói gì về việc mua quà tặng đại biểu dù có lệnh dừng của tỉnh?

10-08-2025 - 17:56 PM | Xã hội

Các phần quà tặng các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đã đặt làm trước thời điểm Tỉnh ủy có văn bản yêu cầu dừng việc tặng quà.

Ngày 10-8, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, bài viết liên quan đến việc Đảng ủy xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An đã mua quà in dòng chữ "Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Văn" trên bình nước làm quà tặng cho các đại biểu tham dự đại hội.

Bí thư xã nói gì về việc mua quà tặng đại biểu dù có lệnh dừng của tỉnh?- Ảnh 1.

Hình ảnh văn bản của Tỉnh ủy Nghệ An và phần quà tặng các đại biểu trên mạng xã hội. Nguồn: MXH

Sự việc khiến nhiều người có ý kiến trái chiều vì trước đó, ngày 4-8, Tỉnh ủy Nghệ An đã có công văn số 2731 về việc Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An. Theo đó, yêu cầu các Đảng ủy xã, phường tại Nghệ An không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng đại hội, dừng việc mua quà tặng cho các đại biểu tham dự đại hội.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 10-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Xuân Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Văn, thừa nhận việc có mua quà tặng cho đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Văn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Văn, việc đặt mua quà tặng các đại biểu đã được chuẩn bị từ trước khi có văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An về việc dừng mua quà tặng cho đại biểu tham dự đại hội. "Quà đã làm, in chữ cả rồi nên trả lại không được. Riêng phần văn nghệ chúng tôi đã cho dừng đúng như chỉ đạo của Tỉnh ủy"- ông Kiên giải thích.

Được biết, mỗi suất quà cho các đại biểu trị giá 300.000 đồng, tổng kinh phí mua quà tặng hơn 100 triệu đồng.

Xã Quỳnh Văn được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Quỳnh Văn (cũ), Quỳnh Tân và Quỳnh Thạch, tỉnh Nghệ An. Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Văn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong hai ngày 10 và 11-8.

Theo Đức Ngọc

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tối nay, Hà Nội bắn pháo hoa

Tối nay, Hà Nội bắn pháo hoa Nổi bật

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 10-8: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum...

Kết quả xổ số hôm nay, 10-8: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum...

17:25 , 10/08/2025
Clip người phụ nữ bị hành hung liên tiếp ở sảnh chung cư Hà Nội: Nam thanh niên đã bị bắt

Clip người phụ nữ bị hành hung liên tiếp ở sảnh chung cư Hà Nội: Nam thanh niên đã bị bắt

17:08 , 10/08/2025
Luật sư phân tích vụ người phụ nữ bị hành hung ở sảnh chung cư Hà Nội dưới góc nhìn pháp lý

Luật sư phân tích vụ người phụ nữ bị hành hung ở sảnh chung cư Hà Nội dưới góc nhìn pháp lý

16:59 , 10/08/2025
Bắt nguyên Tổng Giám đốc của nhà thầu xây dựng nổi tiếng Hải Phòng

Bắt nguyên Tổng Giám đốc của nhà thầu xây dựng nổi tiếng Hải Phòng

16:54 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên