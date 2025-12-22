Từ 399.000 đồng tiền chợ/tuần: Vợ đảm Nha Trang chia sẻ công thức kiểm soát chi tiêu bữa ăn khiến ai cũng bất ngờ

Giữa thời điểm chi tiêu sinh hoạt ngày càng "leo thang", nhiều gia đình trẻ bắt đầu quan tâm hơn đến cách quản lý tiền bạc sao cho hợp lý, nhất là chi phí sinh hoạt ăn uống cho cả gia đình.

Lướt 1 vòng trên MXH, kênh TikTok của Lan @lans.little.joys (sống ở Nha Trang) thu hút sự quan tâm của mọi người. Những chia sẻ của Lan tập trung vào việc chi tiêu hàng ngày, cân đối chi tiêu khi đi chợ... để có thể tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cả gia đình.

Vợ đảm ở Nha Trang: Đi chợ 1 lần hết 399k, mua thức ăn cho cả tuần

Hiện tại, vợ chồng Lan chưa có em bé nên mọi sinh hoạt, chi tiêu chủ yếu xoay quanh cuộc sống của hai vợ chồng trẻ. Dù vậy, Lan không hề chi tiêu qua loa mà luôn lên kế hoạch rõ ràng cho từng tuần. Tuần vừa qua, cô khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ rằng chỉ với 399k, cô đã đi chợ đủ cho hai vợ chồng ăn cả tuần.

Lan chia sẻ lý do chi phí đi chợ của cô thấp hơn nhiều gia đình khác là vì mỗi tháng mẹ cô đều gửi hải sản từ quê vào. Nhờ đó, khi đi chợ, Lan chủ yếu mua thêm rau xanh và thịt, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí. Dù chi tiêu ít, nhưng bữa ăn của gia đình cô chưa bao giờ thiếu thốn. Thịt, cá và hải sản luôn được sắp xếp đan xen trong tuần để đảm bảo đủ chất.

Chỉ cần bảo quản đúng cách, việc đi chợ cho cả tuần, cấp đông thực phẩm, vừa tiện vừa tiết kiệm chi phí

Trên kênh TikTok của mình, Lan cũng chia sẻ rất kỹ cách bảo quản thực phẩm:

- Với rau xanh: Nhặt sạch nhưng không rửa, sau đó bảo quản đúng cách để rau luôn tươi ngon suốt cả tuần.

- Với thịt, cá, tôm… đều được chia sẵn theo khẩu phần ăn từng bữa, từng ngày, cho vào hộp nhựa và cấp đông trong tủ lạnh.

Cách làm này giúp việc nấu nướng trở nên nhanh gọn, tiện lợi mà vẫn đảm bảo vệ sinh. Lan cũng chia sẻ thêm rằng chồng cô là bác sĩ, công việc bận rộn và áp lực, nên cô luôn cố gắng chuẩn bị những bữa cơm tươm tất để chồng yên tâm làm việc.

Nhờ thói quen đi chợ theo tuần và bảo quản thực phẩm khoa học, trong bếp nhà Lan lúc nào cũng sẵn đồ để nấu. Thực đơn mỗi ngày được cô lên kế hoạch rõ ràng, hấp dẫn, một tuần không trùng món nào, khiến nhiều người phải trầm trồ.

Rất nhiều người cũng chung quan điểm với cô về việc đi chợ theo tuần để tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho cả nhà.

Đi chợ theo tuần: Thói quen của nhiều gia đình bận rộn

Thực tế, việc đi chợ theo tuần và cấp đông thực phẩm đang dần trở thành thói quen của nhiều gia đình trẻ, đặc biệt là những cặp vợ chồng bận rộn. Cách làm này giúp tiết kiệm thời gian đi chợ mỗi ngày, đồng thời dễ dàng kiểm soát chi tiêu và hạn chế phát sinh những khoản mua sắm không cần thiết.

Khi thực phẩm được chia sẵn theo khẩu phần và bảo quản đúng cách trong tủ lạnh, người nội trợ có thể chủ động hơn trong việc lên thực đơn, đảm bảo bữa ăn luôn đầy đủ dinh dưỡng mà không gây lãng phí.

Bên cạnh việc đi chợ theo tuần, cách bảo quản thực phẩm đúng phương pháp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ trọn giá trị dinh dưỡng của bữa ăn gia đình.

Rau xanh nên được sơ chế gọn gàng, loại bỏ phần dập hỏng và bảo quản khô ráo để hạn chế mất nước, từ đó giữ được độ tươi và hàm lượng vitamin.

Đối với các loại thịt, cá, tôm và hải sản, việc chia nhỏ theo khẩu phần từng bữa trước khi cấp đông giúp thực phẩm không bị rã đông nhiều lần, hạn chế vi khuẩn phát triển và giữ được chất lượng cũng như dinh dưỡng vốn có.

Khi nấu nướng, thực phẩm được rã đông đúng cách và chế biến ngay sẽ giúp bữa ăn vừa an toàn, vừa đảm bảo cân bằng các nhóm chất cần thiết cho sức khỏe.

(Nguồn: @@lans.little.joys)