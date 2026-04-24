Từ bà nội trợ thành chủ tiệm giặt ủi: Câu chuyện khởi nghiệp nhỏ cho thấy tài chính ổn định không nhất thiết phải bắt đầu bằng số vốn lớn

Câu chuyện của Guilan không phải kiểu "khởi nghiệp triệu đô", nhưng lại là ví dụ điển hình cho mô hình tài chính bền vững: bắt đầu nhỏ, chi phí thấp, rủi ro vừa phải và có thể mở rộng theo thời gian.

Bắt đầu từ kỹ năng quen thuộc - giảm rủi ro vốn

Ở tuổi 55, Guilan nhận ra mình không có nhiều lợi thế về bằng cấp hay kinh nghiệm kinh doanh. Nhưng cô có một kỹ năng quen thuộc: giặt giũ và xử lý vết bẩn. Trong một lần giúp chủ tiệm giặt xử lý bộ quần áo dính dầu máy bằng phương pháp truyền thống từ bồ hòn, cô nhận ra đây có thể trở thành cơ hội kiếm tiền.

Điểm đáng chú ý là cô không đầu tư ngay vào cửa hàng lớn. Ban đầu, Guilan chỉ thuê lại một tiệm nhỏ gần như sắp đóng cửa. Chi phí thấp giúp cô tránh áp lực tài chính lớn trong giai đoạn đầu.

Đây cũng là nguyên tắc quan trọng trong khởi nghiệp cá nhân:

- tận dụng kỹ năng sẵn có

- thử nghiệm quy mô nhỏ

- tránh vay vốn quá sớm

- để dòng tiền tự nuôi mô hình

Bài toán chi phí: Nhỏ nhưng cần tính kỹ

Một tiệm giặt ủi quy mô nhỏ thường có các khoản chi cơ bản:

Chi phí ban đầu

- máy giặt, máy sấy

- tiền cọc thuê mặt bằng

- hóa chất giặt tẩy

- giá phơi, bàn là

Chi phí vận hành hàng tháng

- tiền điện, nước

- tiền thuê mặt bằng

- nguyên liệu

- bảo trì thiết bị

Guilan phải học cách sử dụng máy móc từ đầu, đọc kỹ hướng dẫn và thử nghiệm nhiều lần để tránh làm hỏng quần áo khách. Có lần cô phải đền gấp ba giá trị một chiếc áo len bị co khi sấy sai nhiệt độ – một khoản tương đương nửa tháng thu nhập. Nhưng đổi lại, cô giữ được uy tín với khách hàng.

Trong kinh doanh nhỏ, chi phí sai lầm thường là khoản học phí bắt buộc.

Dòng tiền ổn định đến từ nhu cầu thiết thực

Khác với nhiều mô hình phụ thuộc xu hướng, dịch vụ giặt ủi giải quyết nhu cầu rất cơ bản. Đối tượng khách của Guilan chủ yếu là công nhân và tiểu thương – nhóm có nhu cầu thường xuyên và ổn định.

Cô cải tiến công thức giặt bằng baking soda và nước bồ hòn cô đặc để xử lý vết dầu máy mà không làm hỏng vải. Nhờ vậy, cửa hàng dần có khách quen và doanh thu ổn định hơn theo từng tháng.

Đây là yếu tố quan trọng trong tài chính khởi nghiệp: ưu tiên mô hình có nhu cầu lặp lại, thay vì chỉ phụ thuộc khách hàng một lần.

Chiến lược giữ khách: Lợi nhuận vừa phải nhưng lâu dài

Một số người khuyên Guilan tăng giá khi lượng khách ổn định hơn, nhưng cô chọn giữ mức giá hợp lý để duy trì khách quen. Cô còn cung cấp dịch vụ giao nhận tận nhà và sửa chữa quần áo đơn giản miễn phí để tăng giá trị dịch vụ.

Trong giai đoạn dịch bệnh, cô hỗ trợ khử trùng quần áo miễn phí cho người cao tuổi và nhân viên y tế. Điều này giúp cửa hàng xây dựng hình ảnh tích cực và tăng sự gắn bó từ cộng đồng.

Với mô hình nhỏ, chi phí marketing gần như bằng 0 – thay vào đó là uy tín và truyền miệng.

Mở rộng khi dòng tiền đã ổn định

Sau một thời gian hoạt động, Guilan mở thêm một cửa hàng thứ hai và thuê thêm lao động trung niên bị mất việc. Việc mở rộng chỉ diễn ra khi cửa hàng đầu tiên đã có lượng khách ổn định.

Nguyên tắc tài chính ở đây là: không mở rộng khi chưa kiểm soát tốt dòng tiền

Rất nhiều mô hình thất bại vì mở rộng quá sớm, khiến chi phí tăng nhanh hơn doanh thu.

Bài học tài chính từ một mô hình khởi nghiệp nhỏ

Từ câu chuyện này, có thể rút ra 5 nguyên tắc tài chính khởi nghiệp cá nhân:

- bắt đầu từ kỹ năng mình đã có

- giữ chi phí cố định thấp nhất có thể

- ưu tiên dịch vụ có nhu cầu lặp lại

- xây dựng uy tín trước khi nghĩ đến mở rộng

- tăng quy mô khi dòng tiền đã ổn định

Điểm quan trọng là khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng số vốn lớn hay ý tưởng quá phức tạp. Những mô hình đơn giản, dễ vận hành và giải quyết nhu cầu thực tế thường có khả năng tồn tại lâu hơn.

Không quá muộn để bắt đầu nguồn thu riêng

Ở tuổi gần 60, Guilan không đặt mục tiêu trở thành doanh nhân lớn. Mục tiêu của cô chỉ đơn giản là có thu nhập ổn định và không phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Nhưng chính sự kiên trì với những bước đi nhỏ đã giúp cô tạo ra một mô hình tài chính bền vững.

Trong bối cảnh nhiều phụ nữ trung niên muốn tăng thu nhập nhưng ngại rủi ro, những mô hình khởi nghiệp nhỏ như vậy có thể là lựa chọn thực tế hơn so với việc đầu tư lớn ngay từ đầu.

Không phải ai cũng cần một ý tưởng đột phá. Đôi khi, một kỹ năng quen thuộc – nếu được làm tốt và làm đều – cũng có thể trở thành nền tảng tài chính ổn định trong nhiều năm.