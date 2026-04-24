Cho thuê 200m² đất bỏ không để kiếm 115 triệu đồng, người đàn ông lỗ gấp 6 lần, còn bị cơ quan chức năng xử phạt

“Miếng bánh trên trời rơi xuống”

Nhân vật trong câu chuyện là ông Hoắc, một người dân ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Tháng 9/2024, ông được nhân viên một công ty năng lượng tái tạo tiếp cận với lời mời chào hấp dẫn: cho thuê phần đất không sử dụng rộng hơn 200m² để lắp đặt pin mặt trời, mỗi năm nhận 1.200 NDT (hơn 4,6 triệu đồng), hợp đồng kéo dài 25 năm, tổng thu nhập khoảng 30.000 NDT (hơn 115 triệu đồng).

Trước khoản thu “nhàn rỗi” béo bở này, ông Hoắc đã đồng ý ký hợp đồng. Không lâu sau, hệ thống pin mặt trời được lắp đặt hoàn tất trên phần đất của người đàn ông này. Tuy nhiên, rắc rối cũng bắt đầu nảy sinh khi đường dây điện của hệ thống được kéo qua tường nhà hàng xóm ông Hoắc mà chưa hề có sự đồng thuận trước đó.

Lo ngại mất an toàn, hàng xóm của ông Hoắc phản ứng rất gay gắt, yêu cầu ông phải tháo dỡ toàn bộ hệ thống pin mặt trời. Trước sức ép đó, ông Hoắc đã liên hệ với đơn vị lắp đặt để đề nghị xử lý, song không được giải quyết.

Bị bỏ mặc giữa tranh chấp

Từ cuối năm 2024 đến tháng 4/2025, ông Hoắc liên tục gọi điện cho công ty năng lượng tái tạo yêu cầu hỗ trợ nhưng không được giải quyết. Phía công ty gần như “biến mất”, để mặc ông Hoắc tự xoay xở. Bị kẹt giữa hai phía, ông Hoắc rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Trong lúc bế tắc, ông quyết định tự ngắt điện hệ thống với hy vọng buộc phía công ty phải xuất hiện xử lý. Tuy nhiên, hành động này lại khiến mâu thuẫn giữa cả hai bên leo thang.

Sau khi ông Hoắc ngắt điện hệ thống, công ty năng lượng tái tạo lập tức trình báo cảnh sát địa phương, cáo buộc ông có hành vi phá hoại thiết bị điện công cộng. Dù phía cơ quan chức năng mong muốn hai bên hòa giải, doanh nghiệp này vẫn giữ thái độ cứng rắn, không nhượng bộ. Đến tháng 10/2025, cảnh sát địa phương đã ra quyết định tạm giữ ông Hoắc trong thời hạn 10 ngày.

Chưa dừng lại đó, doanh nghiệp trên còn tiếp tục khởi kiện ra tòa, yêu cầu ông Hoắc phải mua lại toàn bộ hệ thống điện mặt trời đã lắp đặt với giá 182.000 NDT, đồng thời bồi thường thêm chi phí điện năng thất thoát và sửa chữa thiết bị. Tổng số tiền mà ông Hoắc phải trả lên tới gần 190.000 NDT (hơn 732 triệu đồng), gấp hơn 6 lần số tiền 30.000 NDT dự kiến kiếm được từ việc cho thuê đất.

“Cái bẫy hợp đồng” một chiều

Nhận được giấy triệu tập của tòa án địa phương, ông Hoắc mới thực sự bình tĩnh đọc lại bản hợp đồng đã ký với công ty năng lượng tái tạo. Những điều khoản trong văn bản này khiến ông không khỏi choáng váng.

Theo nội dung hợp đồng, phần lớn ràng buộc dồn về phía người cho thuê là ông Hoắc, trong khi nghĩa vụ của doanh nghiệp lại được quy định khá mơ hồ. Các nội dung quan trọng như trách nhiệm lắp đặt, bảo trì, tháo dỡ hay xử lý khi phát sinh tranh chấp gần như không được làm rõ.

Trái lại, điều khoản về vi phạm hợp đồng lại đặc biệt khắt khe: nếu bên cho thuê bị xác định vi phạm, họ buộc phải mua lại toàn bộ hệ thống với mức giá do phía công ty đơn phương đưa ra. Điều này cho thấy ông Hoắc gần như không có quyền thương lượng và phải chấp nhận mọi rủi ro phát sinh.

Nói cách khác, đây không đơn thuần là hợp đồng cho thuê đất, mà là một dạng “thỏa thuận rủi ro một chiều”, trong đó doanh nghiệp nắm toàn bộ lợi thế, còn người dân gánh chịu phần lớn hệ quả pháp lý.

Vụ việc là lời cảnh báo rõ ràng về việc ký kết hợp đồng mà không tìm hiểu kỹ nội dung, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo. Từ đây, cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo mọi người cần thận trọng trước những lời mời gọi “lợi nhuận dễ dàng”, đồng thời chủ động tìm hiểu kỹ nội dung hợp đồng, tham vấn ý kiến pháp lý khi cần thiết và tuyệt đối không ký kết nếu chưa nắm rõ quyền, nghĩa vụ của mình.

Chỉ khi nâng cao cảnh giác và hiểu biết pháp luật, mọi người mới có thể tránh rơi vào những “cái bẫy” tương tự.

(Theo Sohu)