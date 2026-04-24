Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Thấy dòng chữ này trên điện thoại, tắt nguồn ngay để tránh mất tiền oan

Theo Phương Anh | 24-04-2026 - 19:42 PM | Sống

Chỉ một dòng chữ xuất hiện trên điện thoại, nhiều người tưởng là lỗi sóng đơn giản nhưng thực tế lại có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, cho thấy SIM đã bị chiếm quyền và tài khoản ngân hàng đang đứng trước nguy cơ bị xâm nhập.

Trong bối cảnh hiện đại khi thanh toán số bùng nổ, điện thoại di động không chỉ là công cụ liên lạc mà đã trở thành “chìa khóa” truy cập vào tài khoản ngân hàng, ví điện tử và hàng loạt dịch vụ cá nhân. Chính vì vậy, chỉ cần một lỗ hổng nhỏ liên quan đến SIM, người dùng có thể đối mặt với nguy cơ mất sạch tiền trong tài khoản mà không kịp trở tay.

Gần đây, cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về thủ đoạn chiếm quyền sử dụng SIM (SIM SWAP), một hình thức tấn công không mới nhưng ngày càng tinh vi. Điểm đáng lo ngại là dấu hiệu ban đầu lại rất dễ bị bỏ qua, thậm chí nhiều người còn nhầm lẫn với lỗi kỹ thuật thông thường.

Một trong những tín hiệu nguy hiểm nhất là khi điện thoại bất ngờ hiển thị dòng chữ “Không có dịch vụ” (No Service) trong khi khu vực xung quanh vẫn có sóng ổn định. Nếu tình trạng này kéo dài, kèm theo việc không thể thực hiện cuộc gọi hay gửi tin nhắn, người dùng cần đặc biệt cảnh giác. Đây có thể là dấu hiệu SIM đã bị kẻ gian chiếm quyền kiểm soát từ xa.

Kịch bản lừa đảo thường bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu cá nhân. Chỉ cần những thông tin như họ tên, ngày sinh, số CCCD hay số điện thoại, vốn dễ dàng tìm thấy trên mạng xã hội các đối tượng đã có thể dựng hồ sơ giả. Từ đó, chúng giả danh chủ thuê bao để yêu cầu cấp lại SIM tại cửa hàng hoặc mạo danh nhân viên nhà mạng, hướng dẫn người dùng thực hiện các thao tác “nâng cấp SIM” qua tin nhắn.

Khi đã chiếm được số điện thoại, bước tiếp theo diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Kẻ gian sử dụng chức năng “quên mật khẩu” của các ứng dụng ngân hàng, nhận mã OTP gửi về SIM và thay đổi thông tin đăng nhập. Trong nhiều trường hợp, toàn bộ số tiền trong tài khoản có thể bị rút sạch chỉ sau vài phút.

Điều đáng nói là không ít nạn nhân chỉ phát hiện sự việc khi đăng nhập lại tài khoản và thấy số dư bằng 0. Trong khi đó, dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện từ trước nhưng không được chú ý đúng mức.

Để hạn chế rủi ro, chuyên gia khuyến cáo người dùng nên giảm phụ thuộc vào SMS OTP, vốn dễ bị khai thác nếu SIM bị chiếm quyền. Thay vào đó, hãy ưu tiên các phương thức bảo mật cao hơn như Smart OTP tích hợp trong ứng dụng ngân hàng hoặc các app tạo mã như Google Authenticator.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh giấy tờ tùy thân, số điện thoại lên các nền tảng công khai. Đồng thời, cần thận trọng với mọi cuộc gọi tự xưng là nhân viên nhà mạng, đặc biệt khi họ yêu cầu thao tác liên quan đến SIM.

Trong trường hợp điện thoại đột ngột mất sóng và hiển thị “Không có dịch vụ”, người dùng nên lập tức tắt máy, tháo SIM và sử dụng thiết bị khác để liên hệ tổng đài nhà mạng kiểm tra. Song song đó, cần gọi ngay cho ngân hàng để khóa tạm thời các giao dịch trực tuyến, tránh bị lợi dụng.

Có thể thấy, trong thời đại số, một chiếc SIM không còn đơn giản là phương tiện liên lạc. Nó chính là “chìa khóa” mở ra toàn bộ hệ sinh thái tài chính cá nhân. Vì vậy, nếu một ngày điện thoại xuất hiện dòng chữ bất thường như “No Service”, đừng chủ quan. Hành động sớm có thể là yếu tố quyết định giúp bạn tránh khỏi một khoản mất mát không đáng có.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai

Người đàn ông chuyển khoản nhầm 146 triệu đồng nhưng người nhận khẳng định không có nghĩa vụ phải trả, tòa án tuyên bố: "Ngân hàng mới là bên hoàn tiền"


Kiểm chứng quán cơm gà được Jun Phạm khen "vị đúng đỉnh"

Thêm 1 tin vui: Người lao động chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Những đứa trẻ lớn lên khó thành công thường có 4 dấu hiệu từ nhỏ: Nếu không sửa ngay, tương lai dễ chịu thiệt

19:15 , 24/04/2026
Phát hiện hơn 56 triệu đồng tiền mặt nằm chơ vơ ở khay tiền của cây ATM: Công an khẩn trương dùng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

19:01 , 24/04/2026
Cảnh báo đặc biệt, tuyệt đối không làm 10 điều này với nồi chiên không dầu

18:35 , 24/04/2026
Ăn 1 mớ rau này như "nhân sâm của người nghèo", nghe tên thấy lạ nhưng ở quê mọc um tùm như cỏ

18:34 , 24/04/2026

