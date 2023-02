Từ bỏ tiền tìm chồng cho con đến tách trà trị giá 36 triệu đô la, những cách vung tiền điên rồ chẳng ai dám nghĩ đến của loạt tỷ phú bậc nhất thế giới

Chắc hẳn khi nhắc đến tỷ phú, chúng ta luôn nghĩ đến hình tượng những nhà sáng lập, những doanh nhân giàu có, sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng lối sống xa hoa, sang trọng.

Không thể phủ nhận rằng, những người này đều có khả năng kiếm rất nhiều tiền và sở hữu lối tư duy vô cùng khác biệt. Trong đó, cách vung tiền độc đáo của những tỷ phú này cũng nhận được vô số sự quan tâm từ giới truyền thông.

Dưới đây là danh sách những câu chuyện hài hước và hết sức kỳ quặc về cách các tỷ phú tiêu số tiền khổng lồ của mình mà chắc chắn chẳng mấy ai có thể hiểu vì sao.

Bill Gates

Là một trong những tỷ phú danh tiếng nhất thế giới, Bill Gates được coi là một thiên tài công nghệ khi đảm nhận vị trí đồng sáng lập và CEO của Microsoft. Với khối tài sản ròng hơn 100 tỷ USD, ông đã từng gây sốt khi mua lại bộ sưu tập các bản phác thảo khoa học của Leonardo da Vinci.

Được biết, bộ sưu tập này chứa đựng các bài viết khoa học của Leonardo da Vinci và đứng thứ hai trong kỷ lục về giá bán sách. Nó được Bill Gates mua tại nhà đấu giá Christie's New York vào tháng 11/1994 với giá 30,8 triệu USD.

Đáng chú ý, sau khi sở hữu độc quyền bản gốc này, tỷ phú này không cất giữ hay trưng bày ở viện bảo tàng mà thay vào đó ông quyết định scan lại toàn bộ những nội dung bên trong, phân phối dưới dạng tệp hình nền và trình bảo vệ màn hình như một phần của Microsoft Plus! cho phần mềm Windows để mọi người có thể thưởng thức chúng.

Raj Rajaratnam

Raj Rajaratnam, người sáng lập công ty quản lý quỹ phòng hộ Galleon dù không nổi tiếng với công chúng như Bill Gates nhưng ông cũng đã từng khiến báo giới phải chú ý bởi cách chi tiêu của mình.

Theo đó, vị tỷ phú gốc Sri Lanka này đã từng trả 4 triệu đô la Mỹ để mời ca sĩ Kenny Rogers đến dự tiệc sinh nhật tại nhà anh ấy và hát đi hát lại đúng bài hát The Gambler. Kể cả có yêu thích bài hát như thế nào đi nữa thì nhiều người vẫn vô cùng thắc mắc tại sao vị này không yêu cầu Kenny Rogers hát nguyên một album với các bài hát khác nhau khi ông đã bỏ tới 4 triệu USD để mời anh về.

Peter Thiel

Được biết đến là doanh nhân, nhà tư mạo hiểm và người đồng sáng lập PayPal, Peter Thiel là một người giàu có và những suy nghĩ độc đáo.

Theo đó, tỷ phú này từng bày tỏ lo lắng về việc thế giới đang tiến đến ngày diệt vong với tốc độ chóng mặt. Do vậy, ông đã vung tiền mua một khu ấn náu khổng lồ tại Wanaka ở New Zealand. Tuy mới chỉ ở khu nghỉ dưỡng này 12 ngày nhưng Thiel đã mua quốc tịch New Zealand dù từng công khai cho biết mình không có ý định sống tại đây, trừ khi tận thế xảy ra.

Howard Hughes

Khi có tiền, bạn thường nghĩ đến việc mua những thứ mình thích nhưng với Howard Hughes, ông dùng tiền để xóa bỏ thứ mà mình ghét.

Tỷ phú Howard Hughes nổi tiếng là một doanh nhân và đạo diễn phim thiên tài, người đã thành lập một công ty sản xuất máy bay và lập nhiều kỷ lục về tốc độ bay. Trong suốt những năm tháng cuộc đời, Howard được ghi nhớ bởi nhiều câu chuyện nhưng thời điểm ông sống tại Las Vegas, nơi tập trung nhiều sòng bạc tại nước Mỹ đã khiến không ít người phải trầm trồ.

Theo đó, vào năm 1968, ông đã quyết định mua lại Sòng bạc Silver Slippe với giá 5,4 triệu đô la Mỹ do bởi biển hiệu của sòng bạc này nhìn thẳng vào phòng khách sạn nơi ông đang nghỉ. Vì lẽ đó, ông dùng tiền mua lại luôn sòng bạc này và lập tức cho gỡ bỏ biển hiệu.

Cecil Chao

Năm 2012, tỷ phú gốc Hồng Kông (Trung Quốc) - Cecil Chao đã khiến dư luận xôn xao khi treo giải 64 triệu USD cho người đàn ông nào chiếm được trái tim cô con gái thuộc cộng đồng LGBT của mình.

Vào năm 2014, tỷ phú này thậm chí còn tăng số tiền treo thưởng lên 180 triệu USD cũng với điều kiện tương tự.

Hoàng thân Abu Dhabi

Với những đại gia đến từ Trung Đông, cách tiêu tiền độc đáo được coi là đặc trưng của họ với những tòa nhà kỷ lục, vật nuôi quý hiếm hay nội thất dát vàng. Dù vậy, cách mà hoàng thân Sheikh Hamad Bin Hamdan Al Nahyan chi tiền để khắc tên mình với kích cỡ cực đại, đủ để có thể nhìn thấy từ ngoài không gian vẫn khiến không ít người choáng ngợp.

Theo đó, vị hoàng thân này đã cho công nhân khắc chữ "Hamad" bằng chữ in hoa lên hẳn một hòn đảo. Dòng chữ dài hai dặm và mỗi chữ cái cao hơn nửa dặm đã được nhìn thấy từ không gian và chụp lại bằng hình ảnh vệ tinh.

Liu Yiqian

Chủ tịch Công ty Sunline Group - tỷ phú Liu Yiqian cũng cho thấy mình không kém cạnh ai trong cuộc đua vung tiền. Được biết, vị này từng chi tới 36,3 triệu USD qua thẻ tín dụng American Express chỉ để mua một tách trà.

Nhiều nguồn tin cho biết, đây là tách trà từ thời nhà Minh. Sau đó, ông quyết định kỷ niệm thương vụ này bằng cách uống trà bằng chính chiếc cốc đắt đỏ. Dù hành động này của Yiqian vấp phải làn sóng chỉ trích khi nhiều người cho rằng ông có thể hủy hoại bảo vật quý giá của Trung Quốc nhưng thương vụ này vẫn gây chấn động dư luận một thời.

Nguồn: SCMP