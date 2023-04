Từ Chim Điên hàng chục năm trước cho đến FPS hiện đại, đây là những trò chơi đã định hình ngành công nghiệp game di động

Hàng chục năm trước, khi nói đến game, chúng ta thường nghĩ đến các cỗ máy PlayStation của Sony hay những máy tính tại tiệm net. Thời điểm đó, ít ai nghĩ điện thoại sẽ trở thành một thiết bị chơi game phổ biến ngoài Nokia với chiếc N-Gage. Tuy nhiên, giờ đây, giữa rất nhiều nền tảng chơi game hiện đại, thì game di động vẫn đứng đầu với số lượng người chơi đông đảo.

Lý do lớn nhất là chính là khả năng tiếp cận của điện thoại: smartphone đã trở thành vật phẩm thiết yếu trong thời hiện đại, và hầu hết smartphone hiện đại đều có thể chơi game. Trên thực tế, game di động đã trở nên phổ biến đến mức có hẳn những dòng smartphone chuyên dụng cho game.

Angry Birds đã tạo nền móng cho một ngành công nghiệp game di động to lớn ngày nay - Ảnh: Internet

Trải qua hàng chục năm, smartphone giờ đây đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thời kỳ sơ khai và cũng từ đó mà các trò chơi ngày càng ấn tượng hơn. Tuy nhiên, mọi sự thành công đều cần những nền móng vững chắc và ngành game di động cũng vậy. Chúng ta hãy cùng điểm qua những trò chơi mang tính biểu tượng đã giúp định hình phát triển ngành game cho đến ngày hôm nay.



1. Angry Birds

Nguồn ảnh: Internet

Tất nhiên, Angry Birds là cái tên mà ai cũng biết sẽ nằm trong danh sách này. Angry Birds đã thống trị lịch sử game di động thuở ban đầu, dễ dàng làm lu mờ hầu hết các đối thủ cạnh tranh. Angry Birds ban đầu đã đạt được lượt tải xuống thứ một tỷ vào năm 2012 và là trò chơi di động đầu tiên làm được điều đó. Nếu tính cả toàn bộ series, Angry Birds đạt hơn 5 tỷ lượt tải xuống vào năm 2022.



Điều gì đã khiến Angry Birds trở nên tuyệt vời? Điều đầu tiên là bản thân trò chơi. Ném chim vào các tòa nhà và lợn để vượt qua các cấp độ nghe đơn giản nhưng cũng thật thú vị. Cách điều khiển đơn giản, thân thiện với cả trẻ em. Nó cũng ra đời trong thời đại mà sự cạnh tranh ngành game di động không quá nặng nề. Chắc chắn là những cái tên như Doodle Jump và Fruit Ninja cũng rất đáng chú ý, nhưng chưa cái nào thành công đến mức được dựng thành phim như Angry Birds.

2. Candy Crush Saga

Nguồn ảnh: Internet.

Candy Crush Saga khởi đầu là một trò chơi trên Facebook, nhưng được biết đến nhiều hơn với tư cách là một trong những trò chơi di động phổ biến nhất thế giới. Trò chơi theo thể loại ghép nối hình này không mang đột phá về gameplay, nhưng nó là một trong những ví dụ sớm nhất và thành công nhất về cơ chế chơi miễn phí trên di động. Trò chơi có hàng trăm triệu người chơi vào thời kỳ đỉnh cao và đã tạo ra hơn 1 tỷ USD.



King vẫn chưa có được thành công nào như Candy Crush Saga. Tuy nhiên, công bằng mà nói, rất ít nhà phát triển khác có khả năng đạt được thành công tương tự. Đó là lý do tại sao Candy Crush Saga là một trong những game di động mang tính biểu tượng nhất.

3. Clash of Clans

Nguồn ảnh: Internet

Clash of Clans đạt đỉnh mức độ phổ biến từ đầu đến giữa những năm 2010. Đây là một trò chơi chiến lược đơn giản: bạn xây dựng căn cứ, xây dựng quân đội và tấn công những người chơi khác. Đây là game tiên phong trong thể loại xây dựng vương quốc và có rất nhiều game đã sao chép các ý tưởng cơ bản của nó cho đến tận ngày nay. Tuy nhiên, không ai trong số chúng đạt mức độ phổ biến của Clash of Clans.



Clash of Clans có một chiến lược tiếp thị rất mạnh với các quảng cáo truyền hình, bao gồm một quảng cáo Super Bowl nổi tiếng với sự tham gia của Liam Neeson, và cả những lời truyền miệng mạnh mẽ từ những người chơi với nhau.

Clash of Clans đã giúp phát triển ngành game di động và các nhân vật của nó luôn được game thủ nhận ra và đó là một phần lý do tại sao Clash of Clans là một trong những trò chơi di động mang tính biểu tượng nhất.

4. Monument Valley



Nguồn ảnh: Internet

Monument Valley là một trong những trò chơi mà bạn biết là nó sẽ hay ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Trò chơi giải đố rất nhẹ nhàng và thông minh, đồng thời cách kể chuyện của trò chơi là cực kỳ độc đáo vào thời điểm đó. Hầu hết câu chuyện được kể thông qua hình ảnh với một vài từ. Monument Valley xuất hiện vào năm 2014, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và ở đó lâu hơn hầu hết mọi trò chơi cao cấp khác.



Đây cũng là một trong số ít trò chơi có cơ hội đạt thêm một đỉnh cao thành công thứ hai, khi nó đã được đề cập trong phần ba của series House of Cards trên Netflix, điều này đã giúp nhiều người biết đến trò chơi hơn và tải về thử.

5. PUBG Mobile



Nguồn ảnh: Internet

PUBG Mobile là một cái tên được nhiều người biết đến và cũng xuất hiện trong văn hóa đại chúng. Trò chơi ra mắt vào năm 2017 và dễ dàng đánh bại Fortnite về mức độ phổ biến. Từ đó, nó tiếp tục trở nên phổ biến hơn. Game có hơn một tỷ lượt tải xuống và có khả năng là trò chơi thứ tư đạt doanh thu 10 tỷ USD mọi thời đại. PUBG Mobile làm được điều này trong bối cảnh game đã bị cấm tại Ấn Độ, thị trường từng là lớn nhất của nó.



PUBG Mobile có một lối chơi cuốn hút: bạn thể hiện kĩ năng trước 99 người chơi khác trong một chiến trường ngày càng thu hẹp với 99 người chơi khác, và người chiến thắng là trụ lại cuối cùng. Hầu hết các giao dịch mua trong ứng dụng là trang phục, vì vậy người chơi không thể bỏ tiền để mạnh hơn. Hầu hết người chơi của PUBG Mobile đến từ châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Game vẫn còn giữ được độ phổ biến cho đến ngày nay.

6. Temple Run

Nếu nói đến tựa game dạng chạy vô tận phổ biến nhất hiện nay, thì đó chính là Subway Surfers, tuy nhiên Temple Run chính là cái tên bắt đầu làm nên tất cả cho thể loại này trên smartphone.



Ra mắt năm 2011, Temple Run không chỉ tạo ra cả một thể loại game mới nhờ cơ chế của nó mà cũng đã trở nên rất phổ biến và thành công. Lối chơi độc đáo vào thời điểm đó là điều giúp Temple Run trở nên hấp dẫn với các game thủ di động.

7. Call of Duty: Mobile

Nguồn ảnh: Internet

Call of Duty: Mobile là cái tên tương đối mới, nhưng trước đó Call of Duty đã là một thương hiệu vững chắc trong ngành game và phiên bản Mobile cũng là một trong những game di động hay nhất từ trước đến nay. Tính đến nay, nó đã có hơn 500 triệu lượt tải xuống và từng đạt con số kỷ lục 100 triệu lượt tải xuống trong tuần đầu tiên. Tốc độ tăng trưởng này đã chậm lại, nhưng trò chơi vẫn tiếp tục đạt được thứ hạng cao, được cập nhật nội dung mới và số lượng người chơi ổn định.



Thể loại game bắn súng góc nhìn thứ nhất đông đảo đối thủ hơn nhiều so với một số thể loại khác, nhưng Call of Duty: Mobile vẫn lập tức tạo cho mình một vị thế mà ai cũng phải ao ước.

Call of Duty: Mobile là một trong số ít game đã làm đúng mọi thứ. Có nhiều chế độ chơi, đồ họa xuất sắc, điều khiển rất tốt, các tính năng xã hội trên mức trung bình và rất nhiều việc để game thủ làm.

8. Những cái tên khác

Nguồn ảnh: Internet

Dưới đây là một số tựa game bổ sung, mặc dù không phải là trò chơi di động mang tính biểu tượng nhất, nhưng cũng góp phần định hình ngành game di động theo cách đặc biệt của riêng chúng.



- Among Us

- Fruit Ninja

- Doodle Jump

- Genshin Impact

- Honor of Kings (Arena of Valor/Liên Quân Mobile)

- Những game bắn súng thời kỳ đầu: N.O.V.A., Modern Combat, Dead Trigger, Shadowgun,..



- The Room