Từ cô bán hủ tiếu 40 năm trên chợ nổi Cái Răng: Bức tranh sống động về những người mưu sinh giữa sông nước

09-08-2025 - 06:50 AM | Sống

Một bát hủ tiếu nóng hổi trên chiếc ghe chòng chành giữa dòng sông Cần Thơ không chỉ đơn thuần là bữa sáng ngon lành, mà còn chứa đựng cả câu chuyện về sự khéo léo, bền bỉ và nét văn hóa đặc trưng của những con người gắn bó trọn đời với chợ nổi.

Mới đây, tập mở màn của mini series Ngôi Sao Đặc Sản trong khuôn khổ Here We Go 2025 đã đưa cặp đôi Con Cò Đây và Ngọc Kem về Cần Thơ. Trong chuyến đi này, chợ nổi Cái Răng trở thành điểm nhấn nổi bật, nơi họ gặp gỡ và thưởng thức món hủ tiếu từ một người bán hàng đặc biệt: một cô lớn tuổi, đã gắn bó với chiếc ghe hủ tiếu suốt 40 năm.

Từ cô bán hủ tiếu 40 năm trên chợ nổi Cái Răng: Bức tranh sống động về những người mưu sinh giữa sông nước- Ảnh 1.

Ghé vào chiếc ghe của cô, Con Cò Đây vừa gọi hủ tiếu ăn, vừa vui vẻ trò chuyện cùng cô bán hàng. Cô kể, mỗi ngày phải dậy từ 2h sáng, chuẩn bị nguyên liệu, nhóm bếp, nấu nước lèo rồi chèo ghe ra chợ. Khi trời còn chưa kịp sáng, chợ nổi đã bắt đầu tấp nập. Cô bán liên tục đến khoảng 8-9h sáng mới dọn dẹp, chèo ghe về nghỉ.

Giữa làn sóng nước dập dềnh và nhịp ghe xuôi ngược, cô vừa thái thịt, chuẩn bị đồ ăn, vừa chan nước lèo nghi ngút khói, tất cả đều dứt khoát, nhanh nhẹn mà không hề rơi rớt. Ngọc Kem không giấu nổi sự bất ngờ xen lẫn khâm phục trước sự thuần thục được tích lũy qua hàng chục năm của người bán hàng nơi đây.

Từ cô bán hủ tiếu 40 năm trên chợ nổi Cái Răng: Bức tranh sống động về những người mưu sinh giữa sông nước- Ảnh 2.

Từ cô bán hủ tiếu 40 năm trên chợ nổi Cái Răng: Bức tranh sống động về những người mưu sinh giữa sông nước- Ảnh 3.

Nhưng câu chuyện của cô bán hủ tiếu này không phải là cá biệt. Ở chợ nổi Cái Răng, những người bán hàng như cô chính là "linh hồn" của khu chợ. Họ mang đến vô số món ngon đặc trưng của miền Tây: bún, phở, bánh canh, bánh xèo; những xiên que cá, thịt, hải sản nướng thơm lừng; nước dừa mát lạnh, cà phê sữa đá đậm vị; hay các món ăn vặt như bánh chuối nướng, bánh tét, cùng nhiều loại trái cây tươi ngon.

Chợ nổi Cái Răng không chỉ được người dân trong nước yêu thích mà còn là điểm đến nằm trong danh sách "phải ghé" của nhiều du khách quốc tế. Từ sáng sớm, du khách khắp nơi đã thuê thuyền để ra chợ, không chỉ để mua bán mà còn để trải nghiệm cảnh sinh hoạt đặc trưng giữa sông nước. Tiếng động cơ ghe, tiếng rao mời, tiếng trò chuyện rôm rả hòa cùng tiếng sóng vỗ tạo nên bức tranh âm thanh sống động, khó tìm thấy ở nơi nào khác.

Từ cô bán hủ tiếu 40 năm trên chợ nổi Cái Răng: Bức tranh sống động về những người mưu sinh giữa sông nước- Ảnh 4.

Từ cô bán hủ tiếu 40 năm trên chợ nổi Cái Răng: Bức tranh sống động về những người mưu sinh giữa sông nước- Ảnh 5.

Từ cô bán hủ tiếu 40 năm trên chợ nổi Cái Răng: Bức tranh sống động về những người mưu sinh giữa sông nước- Ảnh 6.

Ở đây, nụ cười và sự thân thiện là thứ dễ bắt gặp nhất. Người bán sẵn sàng kể về cuộc sống, chia sẻ bí quyết nấu ăn, hay chỉ đơn giản là hỏi han khách vài câu cho vui. Du khách vừa thưởng thức món ăn nóng hổi, vừa hít hà gió sông mát rượi, vừa ngắm khung cảnh hữu tình trải dài đến tận chân trời.

Từ cô bán hủ tiếu 40 năm trên chợ nổi Cái Răng: Bức tranh sống động về những người mưu sinh giữa sông nước- Ảnh 7.

Chợ nổi Cái Răng vì thế không chỉ là một chợ buôn bán, mà còn là một "bảo tàng sống" của văn hóa miền Tây. Và khi những hình ảnh, câu chuyện từ nơi đây lan tỏa, nó góp phần làm giàu thêm bức tranh du lịch Việt Nam - một đất nước với vô vàn trải nghiệm bản địa hấp dẫn, từ biển đảo, núi rừng đến những miền sông nước yên bình. Với mỗi du khách, đó không chỉ là một chuyến đi, mà là một lần chạm vào nhịp sống và tâm hồn của con người Việt.

Tháng 3 tới Bến Tre để trải nghiệm sông nước hữu tình nên chọn đâu là điểm lưu trú?

Theo Châu Anh

