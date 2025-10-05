Từ đêm nay, Hà Nội và hàng loạt tỉnh ở miền Bắc mưa to đến rất to

Gió mạnh nhất trên đất liền bắt đầu từ đêm nay đến trưa mai

Ngày 5/10, ông Mai Văn Khiêm Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và môi trường cung cấp các thông tin cập nhật về diễn biến bão số 11 và những ảnh hưởng do bão gây ra tới các khu vực ven biển và trên đất liền.

Dự báo bão số 11 Matmo sẽ bắt đầu gây mưa lớn ở Bắc Bộ từ đêm nay 5/10 (Ảnh: NCHMF).

Theo đó, vào 17h ngày 5/10, bão Matmo (bão số 11) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều ngày 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Từ đêm 5/10 đến trưa ngày 6/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12 (gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa, không thể đi ngược gió).

Ông Mai Văn Khiêm cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét ở trung du vùng núi Bắc Bộ do mưa lớn (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Chuyên gia khí tượng cảnh báo, các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Tuyên Quang ngay trong chiều nay ngày 5/10 cần khẩn trương kiểm tra, rà soát các điểm sạt lở để xem có bị chặn dòng hay không, nhằm đề phòng nguy cơ hạ du bị tàn phá nếu các đập tự nhiên này bị vỡ khi mưa lớn tiếp diễn do ảnh hưởng của bão số 11.

Do hoàn lưu cơn bão số 11 tương đối rộng, dự báo thời điểm gió mạnh nhất trên đất liền bắt đầu từ đêm nay đến trưa mai 6/10, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 5 và ngày 6/10

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực đồng bằng và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-29 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24-34 độ.