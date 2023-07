Tự doanh khởi sắc, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) báo lãi quý 2 tăng 388%

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC – mã BVS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu hoạt động chủ nhích nhẹ 1% so với cùng kỳ, đạt hơn 237 tỷ đồng. Hoạt động tự doanh của BVSC khởi sắc trong khi môi giới và cho vay kém hiệu quả so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, BVSC lãi trước thuế 96,2 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ.

Trong quý 2, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 69% so với cùng kỳ, đạt 44,6 tỷ đồng. Ngược lại, lỗ từ FVTPL ghi nhận vào chi phí hoạt động lại giảm mạnh 76% so với cùng kỳ, xuống còn 18,9 tỷ đồng.

Thời điểm 30/6, khoản mục FVTPL của BVSC có giá gốc hơn 609 tỷ đồng, tăng 66% so với cuối quý 1 và gấp rưỡi đầu năm. Trong đó chủ yếu là trái phiếu, với giá gốc 393 tỷ đồng, tăng 230 tỷ so với cuối quý 1 và hơn 200 tỷ so với đầu năm. Ngoài ra, BVSC còn có gần 224 tỷ đồng để dưới dạng tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS). Danh mục đầu tư không được thuyết minh cụ thể.

Mặt khác, doanh thu hoạt động môi giới lại giảm 10% so với cùng kỳ xuống mức 71,8 tỷ đồng, biên lãi gộp mảng này bị thu hẹp đáng kể từ 31,7% xuống còn 22,2%. Trong quý 2, BVSC không nằm trong top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền lớn nhất trên HoSE nhưng đứng thứ 10 HNX về thị phần môi giới cổ phiếu với 2,71%.

Lãi từ cho vay và phải thu cũng giảm 10% so với cùng kỳ, xuống mức 95,7 tỷ đồng nhưng vẫn là mảng đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu hoạt động của BVSC. Thời điểm cuối quý 2, các khoản cho vay và phải thu của BVSC đã tăng mạnh lên trên 2.900 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay margin ở mức 2.371 tỷ đồng, tăng 500 tỷ so với đầu năm và tăng 400 tỷ so với cuối quý trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, BVSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 375 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí hoạt động giảm mạnh hơn (-48%) giúp công ty chứng khoán này lãi trước thuế 130 tỷ đồng, tăng 62% so với nửa đầu năm ngoái. Với kết quả đạt được, BVSC đã hoàn thành 67% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra sau 6 tháng.