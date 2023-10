Tự doanh “mát tay” với cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ, Chứng khoán SHS báo lãi 9 tháng tăng 2200%

CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã SHS) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 3/2023 với doanh thu hoạt động đạt 483,6 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ các mảng hoạt động chính là tự doanh, môi giới và cho vay đều khởi sắc.

Trong quý 3, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của SHS tăng đột biến gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái lên mức 195,4 tỷ đồng. Lỗ từ FVTPL cũng tăng mạnh 93% so với quý 3/2022 lên mức 149,3 tỷ đồng. Như vậy, SHS lãi 46 tỷ đồng từ việc đánh giá lại FVTPL quý 3 trong khi cùng kỳ năm ngoái con số này chỉ hơn 7 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9, khoản mục FVTPL của SHS có giá trị ghi sổ hơn 3.535 tỷ đồng (giá trị hợp lý 3.589 tỷ đồng), giảm nhẹ so với cuối quý 2 và giảm 564 tỷ so với đầu năm. Theo giá trị ghi sổ vào cuối quý 3, SHS nắm 1.766 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết, 765 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết, 644 tỷ đồng trái phiếu niêm yết, 350 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết và 10,5 tỷ đồng chứng chỉ quỹ.

Các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục FVTPL của SHS vào cuối quý 3 là EIB (311 tỷ đồng), MWG (184 tỷ đồng), FRT (184 tỷ đồng). Các cổ phiếu này đều đang tạm lãi vài chục tỷ tại thời điểm 30/9. SHS nắm giữ EIB từ khá lâu với tỷ trọng lớn trong khi bộ đôi cổ phiếu bán lẻ MWG và FRT mới được mua mạnh trong quý 3 vừa qua.

Đáng chú ý, SHS còn có khoản tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) với giá gốc hơn 475 tỷ đồng, rót vào 2 cổ phiếu SHB và TCD. Thời điểm cuối quý 3, công ty chứng khoán này đang tạm lãi hơn gấp đôi với khoản đầu tư 275 tỷ vào SHB nhưng lại tạm lỗ nặng 108 tỷ cho khoản đầu tư vào TCD.

Bên cạnh mảng tự doanh, hoạt động cho vay của SHS cũng khởi sắc trong quý 3 vừa qua. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 208,5 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm 30/9, dư nợ cho vay và phải thu của công ty chứng khoán này ở mức 3.833 tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) ở mức 3.681 tỷ đồng. Con số này đi ngang so với cuối quý 2 nhưng tăng mạnh gần 1.400 tỷ so với đầu năm.

Trong quý 3, hoạt động môi giới của SHS cũng hiệu quả với doanh thu tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 74 tỷ đồng. Ngược lại các mảng hoạt động khác như bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, lưu ký chứng khoán,… đều ghi nhận doanh thu sụt giảm tuy nhiên chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ.

Sau khi trừ chi phí, SHS lãi trước thuế 246,7 tỷ đồng trong quý 3, tăng 131% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của công ty chứng khoán này đạt hơn 471 tỷ đồng, tăng 2.200% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng mới thực hiện 43% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.