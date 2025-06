Từ Hà Nội đến Harvard, Yale, Stanford, Columbia, Sydney…: Hành trình toàn cầu của học sinh The Olympia Schools

Vươn ra thế giới từ nền tảng vững chắc

Với hơn 20 năm hình thành và phát triển, The Olympia Schools đã khẳng định vị thế là cái nôi nuôi dưỡng những tài năng trẻ vươn tầm quốc tế. Riêng năm học 2024-2025, hơn 100 học sinh lớp 12 của trường đã nhận gần 300 thư trúng tuyển từ các trường đại học (ĐH) hàng đầu toàn cầu, với tổng học bổng hơn 330 tỷ đồng.

Harvard, Stanford, Yale, Dartmouth, Columbia, New York University, Georgetown, Michigan, Johns Hopkins (top 30 Mỹ), Melbourne, Monash, Sydney (top 3 Úc), Toronto (top 1 Canada), Amsterdam (top 1 Hà Lan), UCL (Anh), ĐHQG Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Ngoại thương, Fulbright Vietnam, VinUni… là những điểm đến quen thuộc của học sinh Olympia trong nhiều năm qua. Tính đến nay, "dấu chân" của các em đã in lên hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Những câu chuyện thành công này là minh chứng cho môi trường giáo dục của Olympia - nơi nuôi dưỡng ước mơ và mở cánh cửa thành công đến các ĐH hàng đầu thế giới.

Không giới hạn trong các ngành học phổ biến, học sinh Olympia ghi danh vào đa dạng ngành nghề, từ Kinh doanh, Tài chính, Luật, Chính sách công, đến Âm nhạc, Quản lý thể thao, Y khoa, Công nghệ thông tin, Y sinh, Khoa học não bộ, Phân tích dữ liệu, Tâm lý pháp y…

Tỷ lệ học sinh Olympia nhận được học bổng mỗi năm rất cao, nhiều em xuất sắc giành được học bổng toàn phần, học bổng danh giá chỉ trao cho 1-2% sinh viên ưu tú nhất mỗi khóa. Nhiều học sinh còn trúng tuyển đồng thời 6-8 trường top đầu các quốc gia, với tổng học bổng cá nhân lên đến hàng chục tỷ đồng.

Mùa tốt nghiệp 2025, Đặng Khánh Linh là một trong những học sinh xuất sắc của Olympia. 6/8 trường ĐH em trúng tuyển đều thuộc top 30 thế giới và top 5 quốc gia. Trong đó Stanford (xếp thứ 3 thế giới) đã nhận xét: "Hội đồng tuyển sinh bị thuyết phục bởi đam mê, sự quyết tâm, thành tích và trái tim của em". ĐH Boston trao học bổng 8 tỷ cho Linh - một trong những học bổng danh giá, chỉ trao cho 20 người xuất sắc nhất trong tổng số hơn 11.000 người được nhận mỗi năm.

Lê Ngọc Châu Anh - học Olympia 12 năm, trúng tuyển 8 ĐH danh tiếng tại Mỹ với tổng học bổng gần 27,5 tỷ đồng. Phí Ngọc Lâm Uyên nhận thư trúng tuyển sớm từ ĐH Dartmouth - Top 8 trường Ivy League tinh hoa của nước Mỹ cùng học bổng 8,5 tỷ đồng. Nguyễn Trang Linh trúng tuyển Amherst College - top 2 trường khai phóng tốt nhất nước Mỹ và 2 ĐH khác thuộc top 30, tổng học bổng hơn 23,5 tỷ đồng.

Những khoá trước có Nguyễn Hoàng Khánh, Nguyễn Vũ Thanh An học Thạc sĩ Luật và Tâm lý tại Harvard; Lê Diệu My học Thạc sĩ Quản lý Nghệ thuật tại ĐH Yale và là người Việt đầu tiên nhận học bổng toàn phần Pierre-André Salim cho chương trình Thạc sĩ này; Nguyễn Bá Việt Dũng học Johns Hopkins; Nguyễn Lê Phương Anh là người Việt thứ ba trúng tuyển chương trình Y khoa của ĐH Sydney…

Công dân toàn cầu đậm đà bản sắc Việt

Học sinh Olympia mang ra thế giới không chỉ là tri thức mà còn là tinh thần Việt. Các em lan tỏa văn hoá, truyền thống dân tộc và hình hình ảnh con người Việt Nam thông qua rất nhiều hoạt động học tập, giao lưu, và các sản phẩm sáng tạo. Đây là minh chứng rõ nét cho định hướng bền bỉ của nhà trường - giữ gìn bản sắc Việt trong hành trình nuôi dưỡng những công dân toàn cầu.

Xuyên suốt từ mầm non đến THPT, học sinh Olympia được tham gia đa dạng chủ đề học tập, các dự án, chuyến đi thực tế và gặp gỡ các chuyên gia, các nhà nghiên cứu để khám phá văn hóa truyền thống, lịch sử, địa lý đất nước, cũng như từng vùng miền. Qua mỗi trải nghiệm này, các em không chỉ có hiểu biết sâu sắc về văn hoá dân tộc mà còn nuôi dưỡng tình yêu quê hương, tự hào đất nước và khao khá giới thiệu bản sắc Việt tới muôn nơi.

Học sinh Olympia giao lưu với chuyên gia văn hóa nghệ thuật.

Một trong những học sinh tiêu biểu cuả Olympia đã mang bản sắc Việt ra thế giới là Lê Diệu My (tốt nghiệp 2019). Vở kịch "Sáu cõi luân hồi" do My biên kịch - đạo diễn, lấy cảm hứng từ triết lý Phật giáo Việt Nam, kết hợp múa truyền thống và nghệ thuật thị giác, từng được truyền thông Mỹ ca ngợi. Suốt thời gian học ĐH và làm nghề tại Mỹ, My luôn nỗ lực quảng bá văn hóa, truyền thống và nét đặc sắc của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Lê Diệu My - Cựu học sinh Olympia là đạo diễn trẻ được đánh giá cao tại Mỹ.

Olympians – Những người trẻ dám dấn thân, mở lối cho chính mình

Ở Olympia, mỗi học sinh không chỉ được nhìn nhận như một cá thể độc đáo với cá tính và tiềm năng riêng, mà còn được khơi dậy tinh thần "dám nghĩ, dám làm", dám đi trên những con đường ít người trẻ lựa chọn, dám thất bại để trưởng thành và tìm ra phiên bản tốt nhất của chính mình.

Nhiều em đã chinh phục những ngành học mới mẻ như khoa học não bộ, phân tích dữ liệu, chính sách công, quản lý thể thao, kỹ sư âm thanh hay tâm lý pháp y – những lĩnh vực đòi hỏi tư duy sâu sắc và bản lĩnh khác biệt.

Điều bất ngờ là có những học sinh từng là một phiên bản "cá biệt", nhưng dưới dẫn dắt của thầy cô và hành trình giáo dục tại Olympia, các em đã mạnh mẽ phá kén, vững vàng vươn lên thành phiên bản xuất sắc của chính mình.

Nguyễn Thủy Chi (tốt nghiệp năm 2022), từ một học sinh từng nhiều lần phạm lỗi, đã "lột xác" thành Chủ tịch Hội học sinh (SGO), giành rất nhiều giải tranh biện quốc gia và quốc tế, là diễn viên nhạc kịch, vận động viên bóng rổ và chinh phục học bổng từ nhiều ĐH danh tiếng tại Mỹ, trong đó có New York University.

Đỗ Thái Toàn và Tưởng Vũ Lương (tốt nghiệp năm 2025) từng là những học sinh "siêu quậy", nhưng nhờ thầy cô truyền cảm hứng - đã tìm ra đam mê và trở thành "chiến thần" rinh giải thưởng trong các cuộc thi chứng khoán và âm nhạc quốc tế. Thái Toàn trúng tuyển 5 ĐH top đầu nước Mỹ và Việt Nam, nhận học bổng hơn 23,5 tỷ đồng. Vũ Lương trúng tuyển Berklee college - trường âm nhạc top 1 Hoa Kỳ, top 3 thế giới với học bổng 1 tỷ đồng.

Tưởng Vũ Lương từ học sinh "siêu quậy" đã tìm ra đam mê với âm nhạc và chinh phục thành công trường đào tạo âm nhạc hàng đầu nước Mỹ, top 3 thế giới.

Dạy học sinh dám dấn thân, bản thân Olympia cũng tiên phong trong nhiều lĩnh vực của giáo dục đào tạo. Là trường song ngữ Việt Nam đầu tiên được ACS-WASC công nhận kiểm định toàn diện và vừa được gia hạn 6 năm, Olympia cũng là trường song ngữ Việt Nam đầu tiên được công nhận là IB World School. Microsoft trao tặng danh hiệu "Trường học điển hình" vì những hoạt động "tiêu biểu cho những gì tốt nhất trong giảng dạy và học tập trên thế giới hiện nay". Olympia đồng thời thường được Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội và các sở giáo dục khác mời chia sẻ kinh nghiệm.

Với vị thế số 1 trong giáo dục tư thục song ngữ Việt Nam, Olympia là lựa chọn tin cậy cho phụ huynh mong muốn con phát triển toàn diện, tự tin hội nhập và vẫn giữ được trong mình ngôn ngữ cùng giá trị Việt Nam. Để dù mai kia công tác, định cư ở nước ngoài hay về lập nghiệp ở quê hương, mỗi em đều tự tin được là chính mình và chinh phục những thử thách bằng trí tuệ, bản lĩnh xứng tầm quốc tế cùng sự tử tế, nhân văn, tự hào bản sắc Việt Nam.