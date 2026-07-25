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Tử hình Đoàn Chí Hải SN 2000 và 1 người khác

| | Xã hội

Mua bán gần 30 kg ma túy, hai đối tượng lĩnh án tử hình.

Chiều 24/7, TAND TP.HCM đã chính thức tuyên án sơ thẩm đối với 15 bị cáo thuộc đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phụ cận, sau một ngày xét xử và nghị án nghiêm túc.

Báo Công an nhân dân đưa tin, căn cứ vào tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với hai bị cáo:

Nguyễn Chí Việt (sinh năm 1988, quê Cà Mau).

Đoàn Chí Hải (sinh năm 2000, quê Cà Mau).

Cùng tội danh trên, hai bị cáo khác bị HĐXX tuyên phạt mức án tù chung thân gồm:

Nguyễn Văn Quốc (sinh năm 1987, ngụ TP.HCM).

Nguyễn Hồ Đức Lưu (sinh năm 1994, quê Quảng Ngãi).

Đối với 11 bị cáo còn lại trong đường dây, tùy thuộc vào vai trò, mức độ và hành vi vi phạm, HĐXX đã tuyên phạt các mức án từ 2 năm đến 20 năm tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đánh giá về toàn bộ vụ án, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của nhóm bị cáo là cực kỳ nguy hiểm cho cộng đồng, không chỉ xâm phạm trực tiếp đến chính sách quản lý độc quyền các chất ma túy của Nhà nước mà còn là nguồn cơn phát sinh nhiều loại tội phạm xã hội khác. Với hai kẻ cầm đầu, khối lượng chất cấm giao dịch là đặc biệt lớn, không còn khả năng cải tạo hay giáo dục, nên cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội để bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.

Theo tài liệu hồ sơ vụ án mà báo Tiền Phong đăng tải, Nguyễn Chí Việt nhận lời một đối tượng không rõ nhân thân để làm đầu mối tiếp nhận, cất giấu và chia nhỏ ma túy đem đi tiêu thụ. Nhằm che đậy hành vi bất hợp pháp, Việt đến thuê nhà tại huyện Bình Chánh (TP.HCM) làm căn cứ, đồng thời tuyển Đoàn Chí Hải làm phụ tá thực hiện việc giao nhận hàng. Cả hai đã giấu ma túy bên trong các giỏ quà Tết rồi mang đi giao cho các mối mua.

Hồ sơ điều tra chỉ rõ, kể từ cuối tháng 1/2024, nhóm này đã liên tục thực hiện các giao dịch phân phối Methamphetamine, Ketamine và MDMA với số lượng lớn tại TP.HCM cùng các khu vực giáp ranh.

Thời điểm bắt quả tang Việt và Hải, lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ hơn 1 kg Ketamine, 01 khẩu súng cùng nhiều viên đạn. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm hàng chục kilogram ma túy các loại cùng nhiều dụng cụ dùng để chia nhỏ, đóng gói chất cấm.

Cáo trạng kết luận, Nguyễn Chí Việt và Đoàn Chí Hải phải chịu trách nhiệm hình sự trực tiếp đối với tổng khối lượng hơn 25,7 kg ma túy các loại (gồm Methamphetamine, Ketamine và MDMA).

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

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