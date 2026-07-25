Bão số 2 rất mạnh

Vào 4h sáng nay (25/7), tâm bão số 2 trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 580km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.

Hiện nay dự báo của các đài khí tượng lớn trên thế giới đã có sự thống nhất khá cao về đường đi của bão.

Theo đó, kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão tiếp tục di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, ngay ngày mai (26/7) sẽ đổ bộ tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền Trung Quốc, trên địa phận tỉnh Hồ Nam rồi suy yếu dần.

Về cường độ, đây tiếp tục là cơn bão rất mạnh trên “ổ bão” Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia của Việt Nam, trong ngày và đêm nay, bão còn tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo rạng sáng mai, khi tiến đến vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông, áp sát đất liền, bão có cường độ cấp 12, giật cấp 14- là cường độ của một cơn bão rất mạnh.

Bão số 2 có thể mạnh lên cấp 12, giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bão số 2 hình thành từ một vùng áp thấp ngoài khơi xa của Philippines, nhanh chóng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là bão, có tên quốc tế là Noul (do Triều Tiên đặt, có nghĩa là bầu trời đỏ rực). Đây là cơn bão rất mạnh tiếp theo trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đổ bộ đất liền Trung Quốc, sau siêu bão Bavi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, trong một tháng tới (từ 21/7-20/8), bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam tương đương so với trung bình nhiều năm (khoảng 2 cơn, trong đó 1 cơn đổ bộ nước ta).

Cũng trong thời gian này, bão có xu hướng di chuyển lên phía Trung Quốc, hoặc đổ bộ miền Bắc nước ta, trước khi dịch chuyển xuống miền Trung vào khoảng tháng 9, tháng 10.

Trong điều kiện El Nino mạnh, mùa bão năm nay được nhận định có số lượng cơn bão ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, nguy cơ rất cao hình thành những cơn bão có cường độ rất mạnh. Từ đầu mùa đến nay, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã xuất hiện tới 3 siêu bão gồm Sinlaku, Mekkhala và Bavi.