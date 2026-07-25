Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Nguyễn Hoàng Vũ SN 1985

Ngày 23/7, Công an phường Phú Khương cho biết đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Nguyễn Hoàng Vũ (sinh năm 1985, thường trú, Khu phố 5, phường Phú Khương).

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Trần Nguyễn Hoàng Vũ (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo hồ sơ vụ việc, Trần Nguyễn Hoàng Vũ là đối tượng quản lý sau cai nghiện, sau khi cai nghiện về, Công an phường đã phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương và gia đình cảm hóa, giáo dục giúp tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Ngày 11/5, Công an phường Phú Khương tiến hành mời làm việc và kiểm tra chất ma túy, kết quả Trần Nguyễn Hoàng Vũ dương tính với chất ma túy nên tiến hành lập hồ sơ xử lý đối tượng Vũ theo Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.