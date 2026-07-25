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Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên hứng chịu hàng trăm cú sét đánh

| | Xã hội

Là trọng tâm đợt mưa dông mạnh diễn ra rạng sáng nay (25/7), Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên hứng chịu hàng trăm cú sét đánh xuống mặt đất, trung bình cứ 10 phút lại có 40-70 cú sét đánh.

Vào khoảng 3h30 sáng nay (25/7), một vùng mưa dông mạnh phát triển ở khu vực đồng bằng sông Hồng, trên địa bàn các tỉnh/thành phố Ninh Bình, Hưng Yên, Hà Nội. Trong đó, Hà Nội là khu vực có mưa dông mạnh nhất.

Đợt mưa dông này kèm theo gió giật mạnh và sét đánh dữ dội. Theo số liệu trên hệ thống cảnh báo sét theo thời gian thực, toàn bộ Hà Nội, một phần của Hà Nam cũ và Hưng Yên cũ là nơi hứng chịu đợt dông sét kéo dài này.

Tính từ 3h20 đến khoảng 6h sáng nay, trung bình cứ 10 phút, khu vực này hứng chịu khoảng 40-70 cú sét đánh xuống đất. Tính trong suốt khoảng thời gian mưa dông diễn ra, khu vực này hứng chịu hàng trăm cú sét đánh xuống đất.

Hà Nội và Hưng Yên, Ninh Bình hứng chịu hàng trăm cú sét đánh trong rạng sáng nay (25/7). Ảnh minh hoạ.

Cùng với sấm sét, Hà Nội cũng hứng chịu lượng mưa rất lớn. Theo số liệu thống kê của hệ thống giám sát lượng mưa Hà Nội, chỉ trong gần 3 giờ đồng hồ, hầu hết các khu vực của Thủ đô có mưa từ 50-80mm, một số nơi trên 100mm như điểm đo Vân Hồ (Phường Hai Bà Trưng), xã Vĩnh Thanh (thuộc huyện Đông Anh cũ), xã Phúc Lộc, xã Thạch Thất.

Dự báo trong ngày hôm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong đó các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Nghệ An có mưa rải rác từ 10-20mm, có nơi trên 50mm, tập trung chủ yếu trong sáng đến trưa nay. Từ chiều và đêm nay, mưa lớn giảm dần ở miền Bắc.

Hà Nội sáng nay còn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ chiều nay, mưa giảm.

Hà Nội còn mưa rải rác trong sáng nay, từ chiều nay mưa giảm.

Trong những ngày tới, miền Bắc chỉ còn xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Ngoài ra, chiều tối và tối nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Dự báo những ngày tới, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

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