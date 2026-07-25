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Thi hành lệnh bắt tạm giam Lỷ Thành Đạt SN 2004

| | Xã hội

Đạt bị bắt điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng vũ khí quân dụng”

Ngày 24/7/2026, Công an xã Đông Giang (tỉnh Lâm Đồng) đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lỷ Thành Đạt (SN 2004), trú tại thành phố Đồng Nai, để phục vụ công tác điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng vũ khí quân dụng” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Công an xã Đông Giang thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lỷ Thành Đạt. Ảnh: CA Lâm Đồng

Theo tài liệu điều tra ban đầu, chỉ vì mâu thuẫn trong quá trình làm việc và lời nói qua lại, bị can đã mang theo một con dao có tính sát thương cao đến tìm người bị hại, dùng dao tấn công gây thương tích.

Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với người dân trong việc sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn. Nhiều người vẫn còn chủ quan, cho rằng dùng dao hoặc hung khí gây thương tích cho người khác chỉ bị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, tùy tính chất, mức độ, loại hung khí sử dụng, hậu quả gây ra và kết quả điều tra, giám định, người vi phạm có thể bị xem xét xử lý nghiêm theo nhiều tội danh khác nhau theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

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