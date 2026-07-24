Ra quyết định khởi tố hình sự Trần Hữu Quân SN 1990

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Quân, sinh năm 1990, trú tại xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can Trần Hữu Quân để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an xã Bình An phát hiện dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng nên đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm của Trần Hữu Quân.

Cơ quan Công an ghi lời khai Trần Hữu Quân. Ảnh: CA Ninh Bình

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 1/2025 đến tháng 5/2026, Trần Hữu Quân đã cho 5 người trên địa bàn xã Bình An vay tiền với mức lãi suất từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng/01 triệu đồng/ngày (tương đương khoảng 144% đến 180%/năm) gấp 7,2 lần đến 09 lần mức lãi suất cao nhất quy định; hành vi này đã vi phạm quy định của pháp luật và gây bức xúc trong Nhân dân.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.