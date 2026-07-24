XSMN 24/7 - Trực tiếp XSMN hôm nay thứ 6 24/7/2026

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 ngày 24/7/2026

XSMN 24/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 6 ngày 24/7. Kết quả XSMN hôm nay 24/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQ xổ số miền Nam 24/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 24/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 ngày 24/7/2026

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN quay thưởng ở Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Quay số mở thưởng ở tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Quay thưởng ở tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Sẽ gồm có 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay số.

- Thứ Sáu: XSMN quay thưởng ở tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Quay số mở thưởng ở tại đài Hậu Giang (XSHG), TP.HCM (XSHCM), Bình Phước (XSBP) và Long An (XSLA).

- Chủ Nhật: Quay thưởng ở tại đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng, người trúng cần mang vé đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải.

- Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ bảo mật thông tin người trúng và thực hiện chi trả giải thưởng không quá 5 ngày làm việc theo quy định.

Theo dõi kết quả XSMN mỗi ngày ở đâu?

- Bạn có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam (XSMN) trên Báo điện tử VTC News từ khoảng 16h15-16h30 hằng ngày, với thông tin được cập nhật nhanh và chính xác.

- Ngoài VTC News, kết quả và cơ cấu giải thưởng cũng được đăng tải trên các kênh thông tin chính thống như truyền hình, đài phát thanh hoặc bảng tin ngay sau khi kỳ quay kết thúc.

- Nếu muốn xem trực tiếp, bạn có thể đến trường quay của đơn vị tổ chức mở thưởng. Khi trúng giải, người chơi cũng có thể làm thủ tục nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé.

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