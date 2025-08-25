Tử hình thợ xây Đặng Văn Hạnh

Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đặng Văn Hạnh (SN 1985, ở xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (cũ), nay là xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai) về tội Giết người, thông tin này đăng tải trên tờ PL TPHCM.

Bị cáo Đặng Văn Hạnh tại phiên tòa ngày 25/8 (Ảnh: Công an nhân dân).

Tờ Dân việt dẫn lại cáo trạng cho thấy, Hạnh làm thợ xây ở Hà Nội nên ăn ngủ tại lán trại, dưới quyền quản lý của anh Bùi Văn S. (SN 1990, quê Phú Thọ).

Tối 22/10/2024, sau khi ăn cơm tối xong, Hạnh ngồi nói chuyện và hỏi mọi người có ai lấy quần lót của mình nhưng không ai nhận. Do Hạnh nói nhiều nên một nữ công nhân bảo “mất rồi thì thôi, không nói nữa, đi ngủ đi” và 2 người phát sinh cãi vã sau đó được mọi người can ngăn.

Đến giờ đi ngủ, Hạnh và nữ đồng nghiệp có cãi cự, to tiếng trong việc mâu thuẫn về chỗ ngủ. Khi đó, anh S. sang nhắc nhở Hạnh thì bị cáo tỏ thái độ bực tức và chửi lại dẫn đến đánh nhau. Hạnh bị anh S. đấm vào tai nên đau và ấm ức.

Do được mọi người can ngăn, Hạnh và anh S. đi về phòng ngủ. Khoảng 20 phút sau, Hạnh dậy, ra ngoài mua thuốc lá, thông tin này được thuật lại trên tờ Vietnamnet.

Khi Hạnh ra ngoài thì thấy anh S. đứng rửa mặt tại phía ngoài công trình xây dựng. Do vẫn bực tức vì bị việc xô xát nên Hạnh quay lại giường ngủ lấy con dao gọt hoa quả tiến tới chỗ anh S. rồi bất ngờ đâm trúng vào tim anh này. Dù anh S. đã bỏ chạy, nhưng Hạnh tiếp tục cầm dao truy sát và đâm liên tiếp cho đến khi được can ngăn.

Hậu quả, anh S. tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngày hôm sau, Hạnh bị công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, theo thuật lại của báo Công an nhân dân, bị cáo Hạnh thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi của bị cáo là rất tàn ác khi quyết tâm tước đoạt mạng sống của người khác chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. Xác định bị cáo Hạnh không còn khả năng giáo dục, cải tạo làm người có ích nên Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Hạnh án tử hình.