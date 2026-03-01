Từ hôm nay (1/3), hộ kinh doanh phải dùng tài khoản ngân hàng đúng tên đăng ký

Theo quy định tại Thông tư 25/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hộ kinh doanh khi mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng được xếp vào nhóm khách hàng “tổ chức”. Vì vậy, tên tài khoản bắt buộc phải thể hiện đúng tên hộ kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký.

Cụ thể, từ thời điểm trên, tên tài khoản ngân hàng phải bao gồm đầy đủ tên hộ kinh doanh theo giấy phép, trong đó tên hộ kinh doanh được cấu thành bởi hai thành tố theo thứ tự: cụm từ “Hộ kinh doanh” và tên riêng của hộ kinh doanh. Ví dụ, tài khoản phải ghi “Hộ kinh doanh ABC” thay vì tên cá nhân như trước đây

Quy định này sẽ tác động trực tiếp đến hộ, cá nhân kinh doanh. Các hộ kinh doanh khi mở tài khoản phục vụ sản xuất, kinh doanh sẽ phải đứng tên hộ kinh doanh theo đăng ký trên giấy phép, thay vì dùng tài khoản cá nhân chủ hộ như trước.

Mặt khác, theo Quyết định 3389 của Bộ Tài chính, từ ngày 1/1/2026 sẽ có hai nhóm hộ kinh doanh bắt buộc phải có tài khoản ngân hàng riêng phục vụ hoạt động kinh doanh. Hai nhóm này gồm hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đến dưới 3 tỷ đồng mỗi năm và hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng mỗi năm.

Việc đồng bộ tên gọi sẽ giúp cơ quan thuế dễ dàng đối chiếu và quản lý dòng tiền, doanh thu thực tế. Hiện Bộ Tài chính cũng xây dựng dự thảo Nghị định về kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh. Trong đó, hộ kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế toàn bộ số tài khoản liên quan đến hoạt động, thay vì chỉ khai báo tài khoản nộp thuế điện tử như hiện hành.

Ngoài yêu cầu minh bạch, quy định siết chặt tên tài khoản còn nhằm ngăn chặn rủi ro lừa đảo. Theo Thông tư 25, quy định cấm sử dụng bí danh, biệt danh (Alias, nickname) khi đặt tên tài khoản thanh toán cũng được áp dụng với khách hàng cá nhân.

Ngân hàng Nhà nước từng cho biết, thực tế phát sinh một số trường hợp lợi dụng việc ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng biệt danh thay cho số hiệu, tên tài khoản để mạo danh thương hiệu uy tín, thực hiện hành vi lừa đảo hoặc gây nhầm lẫn khi chuyển tiền, vi phạm pháp luật.

Từ 2026, hộ kinh doanh chuyển sang kê khai, nộp thuế theo doanh thu thực tế, thay vì thuế khoán như trước. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế VAT và thu nhập cá nhân nếu có doanh thu trên 500 triệu đồng một năm.