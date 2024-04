Từ hôm nay (19/4), NHNN công khai bán ngoại tệ can thiệp, tỷ giá bắt đầu hạ nhiệt

Ảnh minh họa

Sáng nay (19/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý I/2024. Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết NHNN đã có biện pháp mạnh mẽ hơn để ổn định thị trường ngoại tệ.

"Ngày hôm nay, trên website NHNN đã công bố phương án can thiệp ngoại tệ. Kể từ ngày hôm nay, NHNN công khai bán can thiệp ngoại tệ cho các TCTD có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái ngoại tệ về 0, với mức bán tỷ giá can thiệp là 25.450 đồng", ông Quang cho biết.

Theo ông Quang, đây là biện pháp rất mạnh mẽ của NHNN nhằm đảm bảo giải tỏa tâm lý thị trường, đảm bảo nguồn cung thị trường, nguồn cung ngoại tệ thông suốt, đảm bảo đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế.

"Ngay khi NHNN có công bố, thị trường đã có phản ứng tích cực, giao dịch ngoại tệ đã xuống dưới mức bán ra của NHNN", lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ cho biết.

Trong thời gian tới, ông Quang khẳng định NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường ngoại tệ, tiếp tục các biện pháp ổn định thị trường nhằm đảm bảo nhu cầu của nền kinh tế, quản lý tốt lạm phát.

Nói về vấn đề tỷ giá, Phó Thống đốc cho biết, mức tăng tỷ giá đến nay so với đầu năm là 4,9%. Đây là một mức tăng cũng đáng quan tâm. Về việc điều hành trong ba tháng đầu năm, NHNN luôn luôn theo sát và cũng dùng các công cụ, các biện pháp, trong đó có việc điều hành tỷ giá trung tâm để điều phối việc lên, xuống phù hợp theo tình hình chung, nhằm đảm bảo cân đối, hài hòa cung cầu.

Về lý do tỷ giá tăng, ông Tú cho biết là do kỳ vọng FED sớm hạ lãi suất trong năm 2024 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Thậm chí lạm phát của Mỹ vẫn duy trì cao, số liệu việc làm tích cực, thị trường liên tục điều chỉnh. Nhiều dự báo cho rằng FED sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ trong 3 tháng đầu năm nhưng ngược lại, đến nay vẫn chưa thấy gì.

"Quan điểm điều hành tỷ giá của Việt Nam rất linh hoạt, mặc dù chúng ta vẫn tiếp tục ổn định tỷ giá cho nền kinh tế nhưng không cố định, ngược lại còn lên xuống để phù hợp với tình hình và tránh những tác động mạnh của thế giới. Chúng tôi cũng sẵn sàng can thiệp nếu như tỷ giá tiếp tục có những tác động bất lợi, cả kể là can thiệp ngay từ ngày hôm nay", ông Tú nói.