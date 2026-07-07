Từ hôm nay, hàng triệu người dân Hà Nội cần biết tiện ích miễn phí này, bỏ qua là lỡ quyền lợi

Đối tượng được cấp thẻ là những người đang thuộc diện được miễn phí vé xe buýt theo quy định của thành phố, gồm người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, người có công với cách mạng và người khuyết tật.

Theo kế hoạch, đợt trả thẻ đầu tiên sẽ diễn ra từ 26 - 31/7. Với hồ sơ hợp lệ nộp sau thời gian này, Trung tâm Quản lí và Điều hành giao thông TP. Hà Nội dự kiến trả thẻ trong 5 - 10 ngày kể từ khi tiếp nhận. Người dân có thể nhận trực tiếp tại Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội (số 1 Kim Mã, phường Giảng Võ) hoặc nhận qua dịch vụ chuyển phát nhanh theo địa chỉ đăng kí.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội cũng lưu ý thẻ miễn phí mẫu cũ (không gắn chip) vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết 31/12/2026, vì vậy người dân chưa bắt buộc phải đổi ngay nếu thẻ hiện tại vẫn còn hiệu lực.

Việc phát hành thẻ gắn chip được triển khai sau khi Hà Nội đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới giao thông công cộng.

Hướng dẫn đăng ký thẻ xe buýt

Cách 1: Đăng ký Thẻ vật lý qua Website

Áp dụng cho khách hàng không sử dụng điện thoại thông minh, chỉ muốn sử dụng thẻ cứng đơn thuần, không có nhu cầu quản lý trên ứng dụng:

Bước 1: Truy cập website: https://vedientuonline.com.vn (Vé điện tử online).

Bước 2: Tại màn hình “Đăng ký thẻ giao thông vật lý”, nhập: Số CCCD, Số điện thoại, Mã captcha. Nhấn “Tiếp tục”.

Bước 3: Tải lên ảnh mặt trước CCCD, mặt sau CCCD và ảnh chân dung chụp rõ mặt kèm CCCD (theo hướng dẫn). Nhấn “Tiếp tục”.

Bước 4: Tại màn hình Bổ sung thông tin đăng ký, khách hàng chọn loại đối tượng tương ứng:

- Bình thường: đối tượng phổ thông, không thuộc diện ưu tiên, miễn phí;

- Ưu tiên/Miễn phí: Cung cấp thông tin và tải lên ảnh giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên (Thẻ HSSV, bản đăng ký có xác nhận của trường/BQL KCN...). Sau đó nhấn “ Tiếp tục ”.

Bước 5: Nhập thông tin địa chỉ nhận thẻ chính xác rồi nhấn “Tiếp tục”.

Bước 6: Tại màn hình Mua vé, chọn vé theo phương thức di chuyển và gói vé mong muốn sau đó nhấn “Tiếp tục” để tiến hành thanh toán.

Bước 7 - Thanh toán:

Khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán, nhập mã Captcha sau đó nhấn “Thanh toán” và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn, nếu khách hàng lựa chọn thanh toán qua QR Ngân hàng thì sử dụng ứng dụng Ngân hàng (Mobile Banking) hoặc Ví điện tử quét mã QR để hoàn tất.

Bước 8: Hệ thống báo đăng ký thành công. Thẻ chip vật lý (NFC) sẽ được xử lý và gửi về địa chỉ của hành khách sau 3 - 5 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết).

Cách 2: Đăng ký qua ứng dụng di động “Thẻ vé giao thông HN”

Áp dụng cho khách hàng muốn sử dụng Thẻ ảo hoặc Thẻ vật lý có tính năng quản lý trên điện thoại:

Bước 1 - Tải ứng dụng:

Vào App Store (iOS) hoặc CH Play (Android), tìm và tải ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN" hoặc quyetets mã QR dưới đây để tải ứng dụng:

Bước 2 - Tạo tài khoản:

Nhập số điện thoại. Nhập mã OTP được gửi về máy. Thiết lập mật khẩu và đăng nhập.

Bước 3 - Xác thực tài khoản:

Tại màn hình chính, chọn “Xác thực”. Thực hiện xác thực tài khoản bằng CCCD gắn chip theo hướng dẫn trên ứng dụng. Sau khi xác thực tài khoản thành công, hệ thống tự động khởi tạo Tài khoản thẻ vé giao thông điện tử trên ứng dụng với đối tượng mặc định là Bình thường.

Bước 4: Đăng ký đối tượng Ưu tiên/Miễn phí (Nếu có):

Vào mục Cá nhân. Lịch sử đăng ký đối tượng. Chọn “Đăng ký đối tượng khác”.

Chọn loại đối tượng phù hợp (Học sinh/Sinh viên, Công nhân KCN, Hộ nghèo, Người khuyết tật…).

Điền thông tin và đính kèm ảnh chụp giấy tờ minh chứng (Thẻ HSSV, bản đăng ký có xác nhận của trường/BQL KCN...).

Nhấn “Gửi đơn đăng ký”. Hệ thống sẽ xử lý và phê duyệt trong vòng 2 - 5 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết).