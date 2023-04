Từ khu đất trống, huyện nghèo sát vách TP.HCM lột xác thành đô thị loại 2

‎

Năm 1999, huyện Dĩ An (Bình Dương) được tái lập trên cơ sở tách một thị trấn và 4 xã của huyện Thuận An. Lúc ấy, Dĩ An chủ yếu là một vùng đất trống, khu vực đồng ruộng vẫn còn nhiều. Dân số chỉ có 94.000 người. Thu ngân sách đạt gần 46 tỷ. Trong ảnh là trung tâm Dĩ An năm 2003 với khu công nghiệp Sóng thần 1 ở phía dưới.

Chỉ trong hơn 20 năm, Dĩ An đã tận dụng lợi thế vị trí thuận lợi, là giao điểm của thành phố Hồ Chí Minh, Tân An, Thủ Dầu Một, Biên Hoà để phát triển công nghiệp với 6 khu công nghiệp lớn là Bình Đường, Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B và Dệt may Bình An. Từ đó, cơ cấu kinh tế của Dĩ An hoàn toàn thay đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp. Tính đến cuối năm 2021, nông nghiệp chỉ còn chiếm 0,01% trong cơ cấu kinh tế của Dĩ An. Trong ảnh là trung tâm Dĩ An năm 2022.

Thu nhập quân đầu người của Dĩ An năm 2021 đạt gần 131 triệu đồng; tăng gấp 11 lần so với năm 1999 và gấp hơn 2 lần so với thu nhập bình quân của Việt Nam . Tổng thu ngân sách của thành phố đạt 4.130 tỷ đồng; gấp 90 lần năm 1999. Trong ảnh là trung tâm hành chính của Dĩ An.

Dĩ An cũng có sự biến đổi ngoạn mục từ huyện nghèo trở thành đô thị loại 4 năm 2010, thị xã năm 2011, đô thị loại 3 năm 2017, thành phố năm 2020 và đô thị loại 2 năm 2023.

Dĩ An có diện tích 60 km2 bao gồm 7 phường và dân số hơn 500.000 người. Để tận dụng vị trí “vàng” do tiếp giáp với TP.HCM và Đồng Nai, thành phố có nhiều công trình giao thông lớn như xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1K, cầu Đồng Nai, Bến xe Miền Đông mới … Trong ảnh là Xa lộ Hà Nội, đoạn nút giao đại học quốc gia.

Bên cạnh đó, thành phố Dĩ An cũng tăng cường phối hợp xúc tiến, thu hút đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông có tính động lực, kết nối vùng như: Đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài; đường Bắc Nam 3, Vành đai 3, đường Xuyên Á… Trong ảnh là ngã tư 550 đóng vai trò là lõi trung tâm tập trung các văn phòng, tòa nhà, dịch vụ, trung tâm thương mại, được xem là bộ mặt của thành phố.

Trong trong những năm gần đây, kinh tế của thành phố Dĩ An liên tục phát triển và tăng trưởng cao. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 10,54%/năm, giá trị thương mại - dịch vụ tăng bình quân 36,4%, cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch theo hướng thương mại, dịch vụ - công nghiệp và nông nghiệp. Trong ảnh là cảng Tổng hợp Bình Dương tại phường Bình Thắng.

Về công nghiệp, đến nay Thành phố Dĩ An có 6 khu và một cụm công nghiệp tập trung với diện tích hơn 8 km2. G iá trị sản xuất công nghiệp của thành phố năm 2022 ước đạt 136.226 tỷ đồng , tăng 14,87% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 51,55%, khu vực ngoài quốc doanh chiếm 48,28%, khu vực quốc doanh chiếm 0,17%. Trong ảnh là nhà máy Tôn Hoa Sen ở khu công nghiệp Sóng thần 2.

Năm 2019, thành phố có 3.200 doanh nghiệp hoạt động, góp phần quan trọng phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết việc làm ổn định cho trên 179.000 lao động trong và ngoài địa phương.

Hạ tầng phát triển cũng khiến Dĩ An thu hút được 220 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 1,6 tỷ USD. C ác dự án nước ngoài tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp điện tử và giấy. Trong ảnh là nhà xưởng của tập đoàn Jotun - một hãng sơn Na Uy tại khu công nghiệp Sóng Thần I.

Thị trường bất động sản của Dĩ An cũng gắn liền với phát triển công nghiệp. Hiện thành phố Dĩ An đang có khoảng hơn 40 dự án. Trong đó chiếm 80% là phân khúc chung cư và 20% là dự án nhà phố. Trong ảnh là dự án Bcons City do tập đoàn BCONS làm chủ đầu tư.

Không chỉ về công nghiệp hay kinh tế, Dĩ An còn phát triển trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Trong ảnh là khu ký túc xá đại học Quốc gia TP.HCM, đây là ký túc xá lớn nhất Việt Nam với tổng vốn đầu tư của dự án gần 2. 900 tỷ đồng và có sức chứa 20.000 sinh viên. Ngoài ra, dự án có thêm các công trình phụ như bệnh viện 500 giường, nhà hát, siêu thị, nhà ăn, khu dịch vụ tổng hợp, bến xe buýt… mức đầu tư khoảng hơn 1.780 tỷ đồng.

Bản đồ hành chính thành Phố Dĩ An